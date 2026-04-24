Этого уже не скрыть: эксперт указал на интересное заявление Китая по России

Руководители минобороны России и Китая провели встречу. Китайский министр прибыл в Москву и заявил, что 2026 год является важным для развития отношений между их странами, в частности в сфере оборонного сотрудничества. Пекин уже прямо обеспокоен.

На это в разговоре с 24 Каналом указал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, подчеркнув, что для России прошлый год также был решающим. Разница между 2025 и 2026 годами заключается в том, что Украина наконец завоевала для себя инициативу в технологиях, разработках оружия, которое применяется на фронте.

О чем свидетельствует заявление Китая?

Сегодня Украина испытывает проблему в количестве вооружения, зато Россия – отстает именно технологически, часто копирует украинские разработки, но имеет возможность поставить их на массовое производство. По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, заявление главы китайского минобороны является констатацией факта, что российская милитарная машина начала буксовать.

Вот поэтому происходят все эти движения вместе с американцами, активизация переговорного процесса. Ключевое лицо от украинской стороны, Буданов, настроен оптимистично с одной стороны, а с другой прямо говорит, что никто России ни сантиметра нашей земли не отдаст. Позиция России ослабевает,

– подчеркнул Кузан.

По его убеждению, эту слабость сегодня видит Китай, как и то, что путинский режим колеблется. Пекин не хочет потерять контроль над своим главным вассалом, стремится сохранить зависимость России от себя. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил на том, что если китайская сторона делает такие высказывания публично, то проблемы есть глубинные, их уже нельзя скрыть.

Какие еще заявления звучали от минобороны Китая и России?

Министр обороны Китая Дун Цзюнь во время визита в Москву отметил, что китайско-российские отношения развиваются верным путем. Он подчеркнул, что в течение 2026 года запланировано провести ряд встреч на высшем уровне. Глава китайского военного ведомства выразил готовность совместно с минобороны России использовать все возможности для укрепления стратегического взаимодействия.

Российский глава минобороны Андрей Белоусов заявил, что в 2026 году будет отмечаться 30-летие установления стратегического партнерства между Россией и Китаем, а также 25 лет договора о дружбе и сотрудничестве. Он указал на то, что военное двустороннее сотрудничество сегодня приобретает особую актуальность, поскольку, по его словам, это якобы один из ключевых элементов региональной и глобальной безопасности.