Заинтересованная в завершении войны, – эксперт объяснила, какие планы Китая в отношении России

Страны Центральной Азии все яснее демонстрируют, что отдаляются от Кремля. Китай же продолжает занимать нейтральную позицию. Но вряд ли им нужна затяжная война и нестабильность.

Об этом 24 Каналу рассказала доктор политических наук, заведующая отделом новых вызовов НИДС Елена Бордиловская. По ее словам, Китай вообще не заинтересован в поражении России и ее дальнейшем распаде. Там все же хотят, чтобы РФ сохранилась как страна.

В чем заинтересован Китай?

Как подчеркнула Бордиловская, Россия важна для Китая по разным причинам. В частности, Пекин заинтересован в стабильном логистическом коридоре через Арктику в Европу, который проходит вдоль российской границы.

Но и затяжная война вряд ли выгодна Китаю. Она постепенно усиливает нестабильность и в целом расшатывает ситуацию. В КНР могут рассчитывать на завершение войны в Украине. Но на самом деле для них главными являются только собственные интересы.

Что касается Украины и России, Китай старается сохранять нейтралитет. Звучат очень осторожные заявления, что является характерной чертой китайской дипломатии. При этом они поставляют запчасти к тем же дронам обеим сторонам. Хотя масштабы сотрудничества с РФ здесь несопоставимы. В конечном итоге Китай будет делать то, что ему выгодно,

– отметила Бордиловская.

Почему на самом деле добивается Китай: смотрите видео 24 Канала