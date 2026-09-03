Про це 24 Каналу розповіла докторка політичних наук, заввіділу нових викликів НІДС Олена Борділовська. За її словами, Китай взагалі не зацікавлений в поразці Росії та її подальшому розвалі. Там все ж хочуть, аби РФ збереглася як країна.

У чому зацікавлений Китай?

Як наголосила Борділовська, Росія важлива для Китаю з різних причин. Зокрема Пекін зацікавлений в стабільному логістичному коридорі через Арктику до Європи, який проходить вздовж російського кордону.

Але й затяжна війна навряд чи вигідна Китаю. Вона поступово поширює нестабільність та загалом розхитує ситуацію. В КНР можуть розраховувати на завершення війни в Україні. Але насправді для них головними є лише власні інтереси.

Щодо України та Росії Китай намагається тримати нейтралітет. Там йдуть дуже обережні заяви, що є притаманною рисою для китайської дипломатії. При цьому вони постачають запчастини до тих самих дронів обом сторонам. Хоча масштаби співпраці з РФ тут не порівняти. Зрештою Китай буде робити те, що їм вигідно,

– зазначила Борділовська.

Чого насправді добивається Китай: дивіться відео 24 Каналу