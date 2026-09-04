Переговоры выходят на новый уровень: эксперт отметил важный сигнал

Дипломатическая линия по прекращению войны претерпевает существенную трансформацию. Привлечение к диалогу новых высокопоставленных чиновников свидетельствует об изменении аргументов и приоритетов сторон.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что привлеченные ранее американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер фактически исчерпали свой потенциал. В настоящее время диалог между переговорщиками из США и Украины продолжается, однако консультации переходят на новый уровень.

Переговоры требуют новых фигур и аргументов

По словам руководителя Центра общественной аналитики, Кушнер и Уиткофф выполнили задачу по обсуждению общих рамок так называемого "соглашения Трампа", ранее его называли "соглашением Дмитриева" из 28 пунктов. В целом оно было согласовано, осталось несколько вопросов, в частности территориальных.

Этот мирный план требует конкретики и продолжения обсуждения. Однако для дальнейшего продвижения консультаций и давления на Россию понадобились новые фигуры и другие аргументы.

Их, конечно, не будут публично сбрасывать со счетов, но переговоры с Россией перешли в более предметную плоскость. Для того чтобы убедить Россию в необходимости соблюдения этого плана, нужны другие аргументы, а не Уиткофф и Кушнер,

– отметил Клочок.

Именно поэтому к процессам на следующих этапах присоединились глава ЦРУ Джон Ретклифф, а также российский министр финансов Антон Силуанов. Привлечение финансово-экономического блока свидетельствует о том, что диалог затрагивает реальное состояние экономики России и будущие санкционные ограничения.

О перспективах мирных переговоров: смотрите в видео

Экономический фактор в переговорах

Руководитель Центра общественной аналитики подчеркнул, что Россия пытается выбить из театра событий финансовый тыл Украины – Европу, надеясь убедить европейцев прекратить финансирование нашего государства. Однако Соединенные Штаты не смогут отстраниться от защиты союзников по НАТО, если российская угроза на континенте будет расти. По мнению Клочка, именно по этому вопросу глава ЦРУ Ретклифф недавно посетил Москву.

Трампу нужно прекращение войны для того, чтобы возобновить экономическое сотрудничество с Россией. Она не стала полностью безсубъектной в геополитике на фоне тесного сотрудничества с Китаем. Сейчас Путин формирует свою внешнюю субъектность через усиление диверсий в Европе. Это точно не нравится Си Цзиньпину, таким образом он его шантажирует. А для США очень важно взаимодействие в вопросе дистанцирования или хотя бы сохранения нынешних позиций России в этом непростом экономическом сотрудничестве с Китаем,

– пояснил Клочок.

В то же время он отметил четкую позицию американской стороны: никакой отмены санкций против России не произойдет до полного прекращения войны. Появление новых переговорщиков из США, как подытожил руководитель Центра общественной аналитики, сигнализирует о новом этапе переговорного процесса, который может затянуться.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что его личная встреча с Путиным возможна только после того, как Москва прекратит боевые действия на фронте и будет готова к заключению мирного соглашения.