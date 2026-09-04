Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що раніше залучені американські посередники Стів Віткофф та Джаред Кушнер фактично вичерпали свій потенціал. Наразі діалог між перемовниками США та України триває, однак консультації переходять у нову площину.

Переговори потребують нових фігур та аргументів

За словами керівника Центру громадської аналітики, Кушнер і Віткофф виконали завдання з обговорення загальної рамки так званої "угоди Трампа", раніше її називали "угодою Дмитрієва" із 28 пунктів. Вона загалом була погоджена, залишилось декілька питань, зокрема територіальних.

Цей мирний план потребує конкретики й продовження обговорення. Проте для подальшого просування консультацій та тиску на Росію знадобилися нові фігури й інші аргументи.

Їх, звісно, не будуть публічно списувати з рахунків, але переговори із Росією перейшли в більш предметну площину. Для того щоб переконати Росію у необхідності дотримання цього плану, потрібні інші аргументи, аніж Віткофф і Кушнер,

– зазначив Клочок.

Саме тому до процесів на наступних етапах долучилися очільник ЦРУ Джон Реткліфф, а також російський міністр фінансів Антон Сілуанов. Залучення фінансово-економічного блоку свідчить про те, що діалог торкається реального стану економіки Росії та майбутніх санкційних обмежень.

Про перспективи мирних переговорів: дивіться у відео

Економічний чинник у переговорах

Керівник Центру громадської аналітики наголосив, що Росія намагається вибити з театру подій фінансовий тил України – Європу, сподіваючись переконати європейців припинити фінансування в бік нашої держави. Однак Сполучені Штати не зможуть відсторонитися від захисту союзників по НАТО, якщо російська загроза на континенті зростатиме. На погляд Клочка, з цього питання голова ЦРУ Реткліфф нещодавно відвідав Москву.

Трампу потрібна зупинка війни для того, щоб відновити економічну співпрацю з Росією. Вона не стала повністю безсуб'єктною в геополітиці на тлі тісної співпраці з Китаєм. Зараз Путін формує свою зовнішню суб'єктність через посилення диверсій в Європі. Це точно не подобається Сі Цзіньпіну, у такий спосіб він його шантажує. А для США дуже важлива взаємодія в питанні дистанціонування або хоча б збереження нинішніх позицій Росії у цій непростій економічній співпраці з Китаєм,

– пояснив Клочок.

Водночас він відзначив чітку позицію американської сторони: жодного скасування санкцій проти Росії не відбудеться до повного припинення війни. Поява нових перемовників з США, як підсумував керівник Центру громадської аналітики, сигналізує про новий етап переговорного треку, який може затягнутися.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що його особиста зустріч із Путіним можлива лише після того, як Москва зупинить бойові дії на фронті та буде готова до укладення мирної угоди.