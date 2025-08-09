Срок ультиматума, который Дональд Трамп выдвинул Кремлю, истек, но обещанных жестких санкций против России так и не ввели. Зато Белый дом объявил о запланированной встрече президента США и Владимира Путина на Аляске.

Как отмечает The Economist, это стало результатом атмосферы "хаоса и невежества", которая царит в администрации Трампа, передает 24 Канал.

Смотрите также Не дадим вторую попытку разделения Украины, потому что где вторая, там и третья, – Зеленский о посягательствах Путина

Как действия администрации Трампа только разрушают прогресс мирных переговоров?

Авторы издания считают, что замена санкций на саммит – это безусловная победа Путина. В то же время они признают, что определенный прогресс в мирном процессе все же возможен. По данным журналистов, российский президент предложил частичное прекращение огня в воздухе и на море до начала переговоров, а также не исключается более масштабный пакет договоренностей, способный определить сценарий замораживания конфликта. Однако между позициями Украины, России и США сохраняется значительная пропасть, а искренность намерений Кремля вызывает сомнения.

Как пишет The Economist, сейчас циркулирует несколько различных проектов мирных соглашений, что создает путаницу, когда их отрывки появляются в медиа. До приезда американского бизнесмена и посланника Стива Уиткоффа в Москву Киев и Москва обменивались черновиками документов ежедневно. Один из них предусматривал прекращение боев по линии фронта без признания российского контроля над оккупированными территориями, обоюдные ограничения на численность армий и отказ Украины от вступления в НАТО при сохранении перспективы членства в ЕС.

Однако встреча Виткоффа с Путиным, которая длилась около трех часов, полностью изменила ход переговоров. По информации издания, американский представитель предложил восстановить экономические связи России с миром, отменить санкции и снять ограничения на торговлю энергоносителями. В ответ Путин якобы потребовал остановить боевые действия только при условии, что Украина добровольно отступит к административным границам Донецкой и Луганской областей.

При этом непонятно, согласовывал ли Виткофф свои идеи с Киевом или даже с ключевыми чиновниками в Вашингтоне. Один из источников, с которым общалось издание, охарактеризовало процесс переговоров как "лайновое шоу".

Журналисты отмечают, что в команде Трампа продолжается борьба между условно пророссийской группой Виткоффа и условно проукраинской группой под руководством Кита Келлога. Как следствие, курс Белого дома по войне в Украине определяется не только военными обстоятельствами, но и "хаосом, невежеством и столкновением самолюбия".

Если сначала Трамп больше ориентировался на первую группу, то в последнее время склоняется к позиции второй. Украинский источник заявил журналистам, что последние американские предложения, похоже, являются гибридом видения ситуации обоих лагерей.