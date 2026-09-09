Трамп хочет соглашение, – политолог проанализировал многоходовку США в отношении переговоров

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным стал очередным этапом сложной геополитической игры Вашингтона. Несмотря на скептицизм многих аналитиков, Белый дом не прекращает попыток склонить стороны к диалогу. Однако позиция Кремля и скрытые мотивы Москвы ставят под сомнение скорейшее достижение мира.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу о закулисных подробностях очередного раунда челночной дипломатии США и недавнем разговоре Трампа и Путина. По его словам, американский президент не собирается выходить из переговорного трека и намерен зафиксировать дипломатический результат для истории.

К чему стремится Трамп в переговорах

Политолог отметил, что последовательность контактов Вашингтона с Москвой и Киевом является классическим примером челночной дипломатии. Визиты американских спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера стали пробным шагом для определения позиции Кремля относительно готовности к реальному диалогу.

Трамп хочет соглашение, неважно какое, но какое-то мирное соглашение, даже промежуточное, до выборов в ноябре (в США). И главное, он хочет полного прекращения войны во время своего президентского срока. Ему нужны результаты для истории,

– подчеркнул Фесенко.

Он подчеркнул, что, несмотря на слухи в западных СМИ о возможной усталости Трампа от украинского вопроса, лидер Соединенных Штатов демонстрирует упорство и пытается выполнить свои обещания.

О стремлениях США в переговорном процессе и тактике России: смотрите видео

Вопрос об агрессии против Европы остается открытым

Во время телефонного разговора Путин убеждал Трампа в отсутствии у России захватнических планов в отношении европейских государств. Фесенко считает, что сам по себе вопрос со стороны Вашингтона свидетельствует о наличии тревожных разведывательных данных в США.

Путин опровергает, уверяет, что он не будет нападать. Так он говорил, что и на Украину не будет нападать, а произошло совсем иначе,

– отметил политолог.

Кроме того, он предположил, что возможное возобновление трехсторонних консультаций откладывается как минимум до завершения выборов в Госдуму России после 20 сентября. Кремль пока избегает громких заявлений о мирных переговорах, чтобы не раздражать российскую "партию войны" и в то же время не пугать общество слухами о новой мобилизации.

Фесенко подытожил, что очевидно: Москва не хочет прекращать войну, но для нее важно сохранять связь с Трампом, поэтому тактически российская сторона будет продолжать переговоры, но так, чтобы это не приводило к конкретным результатам.

Напомним, что накануне американские дипломаты Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев, где провели консультации с украинской и российской сторонами. В Украине к переговорам были привлечены представители европейских стран. Впоследствии Уиткофф заявил о достижении значительного прогресса в дипломатическом процессе и заверил, что обсуждается вопрос о проведении переговоров в трехстороннем формате (Украина, США, Россия).