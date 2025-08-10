Российская армия сейчас имеет целью полностью захватить территорию Донецкой области в Украине. В то же время агрессор не собирается отказываться от частей Херсонской и Запорожской областей, который сейчас тот контролирует.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Washington Post.

Готов ли Кремль идти на компромисс ради прекращения войны против Украины?

Российские аналитики заявили журналистам WP, что Кремль вряд ли отказался от своих конечных целей в отношении Украины – демилитаризации, установления пророссийского режима и нейтрального статуса вне НАТО.

Трамп не хотел вступать в конфронтацию с Россией. Сам Трамп сказал, что дальнейшие санкции, вероятно, не заставят Путина изменить свое мнение. Из этих сигналов мы могли видеть, что Трамп может быть открытым к новой попытке переговоров, и он сделал это всего за несколько дней до окончания своего ультиматума,

– сказала Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Россия Евразия Карнеги.

В то же время бывший высокопоставленный кремлевский чиновник заявил, что Россия движется к компромиссу, сигнализируя Западу о готовности к прекращению огня в Украине. Но с определенным нюансом.

"Политически (Кремлю – 24 Канал) легче продолжать войну до окончательного распада Украины, чем заключать мир. Вот почему они цепляются за идею, что должно быть временное, но не постоянное перемирие, а потом тем временем можно будет провести (украинские – 24 Канал) выборы", – сказал бывший чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Кремль давно стремится подчинить себе Украину путем избрания в стране дружественного себе президента и парламента в Киеве. Украинцы неоднократно выходили на протесты, требуя свободного и демократического будущего в Европейском Союзе.

По словам источника, знакомого с переговорами, намек Путина на готовность прекратить российское наступление на Запорожскую и Херсонскую области Украины был воспринят американцами как предложение вывести войска.

Но, по словам лица, знакомого с переговорами, Россия предложила Киеву отказаться от Донецкой и Луганской областей на Востоке Украины в обмен на прекращение огня, но без каких-либо других предложений взамен.

В то же время Дональд Трамп 8 августа заявил журналистам, что предложение Кремля предусматривает "определенный обмен территориями на благо обеих стран".

Российские аналитики заявили, что Путин не согласится на вывод войск из Херсонской или Запорожской областей – регионов, которые Россия незаконно аннексировала в 2022 году, но до сих пор не контролирует полностью.

Российские войска не собираются делать ни одного шага назад,

– сказал Сергей Марков, прокремлевский аналитик.

Единственным компромиссом, на который пойдет Россия, по словам оккупанта, будет прекращение военной кампании по захвату Харьковской области, а также городов Херсон и Запорожье, которые остаются под контролем Украины.

Владимир Зеленский 9 августа повторил, что не согласится ни на одно соглашение, которая предусматривает передачу территории России, ведь это запрещено Конституцией Украины.

Пока непонятно, содержало ли российское предложение какие-то гарантии того, что Москва просто не возобновит боевые действия после перемирия. Кремль настаивал, что любое соглашение имеет целью решить то, что он называет "коренными причинами" конфликта путем демилитаризации Украины и смены ее правительства.

По словам прокремлевского аналитика Сергея Маркова, главным интересом России на саммите с президентом США будет представить Украину и Европу как "препятствия на пути к мечте Трампа о посредничестве в мирном процессе".

Янис Клюге, заместитель председателя Немецкого института международных дел и вопросов безопасности, заявил, что предложение Путина "само по себе является частью войны". По словам аналитика, предложение россиян – это просто временное прекращение огня в обмен на землю, что призвано дать Путину преимущество в долгосрочной перспективе против Украины и Запада.