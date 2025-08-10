В частности, речь идет и о последней четверти Донецкой области, которая сейчас находится под украинским контролем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Какие территориальные претензии у Путина?

Российский диктатор Путин посягает на всю Донецкую, Луганскую область и три четверти Запорожья и Херсонщины.

Отмечается, что в обмен на прекращение огня Россия хочет заморозить линию фронта в Запорожье и Херсонской, 74% которых оккупированы, а также на Луганщине, где оккупанты заняли 99%.

Эти условия президент Владимир Зеленский отклонил. Несмотря на это, их планируют обсудить Путин и Трамп во время возможного саммита на Аляске 15 августа.

Однако, европейские чиновники 9 августа во время встреч в Великобритании заявили вице-президенту США Вэнсу, что решения по Украине не могут быть приняты без ее участия.

