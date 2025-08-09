Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на репортера Axios Барака Равида.

Что пишут СМИ о результатах саммита в Великобритании?

Барак Равид, ссылаясь на неназванное официальное лицо США, написал, что последние встречи Вэнса с советниками Украины и ее партнерами были "многочасовыми".

Американский чиновник говорит мне, что сегодняшние многочасовые встречи привели к значительному прогрессу в достижении цели президента Трампа – прекратить войну в Украине – накануне предстоящей встречи президента Трампа и президента Путина на Аляске,

– цитирует репортер Axios.

К слову, после саммита уже появился официальный комментарий министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми. Он отметил, что поддержка Украины со стороны его страны остается непоколебимой, поскольку продолжается работа над "справедливым и длительным миром".

Напомним, что в Великобританию лично прибыл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Онлайн к встречам также присоединились Марко Рубио, Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Ранее СМИ писали, что Украина и Европа представили американцам свой план завершения войны.