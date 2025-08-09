Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Отмечается, что предложение вывести Силы обороны Украины из Донецкой области было отклонено.

Смотрите также Украина выполнила все обязательства для вступления в ЕС, – Зеленский

О чем говорится в украинском плане окончания войны?

В плане, представленном США, указано, что перед любыми другими шагами мирного урегулирования надо достичь прекращения огня.

Также указано, что обмен территориями может осуществляться только на взаимной основе, то есть если Украина выведет войска из одних регионов, Россия должна вывести войска из других.

Также в плане указано, что любые территориальные уступки Украины должны быть подкреплены железными гарантиями безопасности, в частности, потенциальным членством в НАТО.