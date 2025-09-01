Путин заявил, что во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске в прошлом месяце удалось достичь определенных "договоренностей" по завершению войны в Украине. В то же время он ушел от ответа, встретится ли он в конце концов с Зеленским.

Трамп установил крайний срок ответа Путина на предложение встретиться с Зеленским на понедельник. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что Путин сказал о результатах встречи с Трампом?

Выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, где он встретился с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди, Путин повторил свои оправдания войны, снова возложив вину на Запад. Он поблагодарил Китай и Индию за поддержку и их участие в попытках "способствовать решению украинского кризиса".

В то же время он повторил свое мнение, что "этот кризис не был спровоцирован нападением России на Украину, а был результатом государственного переворота в Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом". Также причиной войны он назвал попытки Запада "втянуть Украину в НАТО".

Спецпосланник США Стив Уиткофф после переговоров на Аляске заявил, что российский лидер якобы согласился на гарантии безопасности для Украины в рамках потенциального мирного соглашения, хотя Москва официально этого не подтвердила.

Президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что Путин должен определиться с ответом на предложение переговоров. Сам американский президент в интервью CNN заявил, что дал Путину еще "несколько недель", предупредив о возможных последствиях в случае отказа.

Трамп после встречи с Путиным отказался от идеи немедленного прекращения огня, вместо этого продвигая концепцию постоянного мирного соглашения. Он отметил, что Украина не станет членом НАТО, но при этом пообещал Киеву "хорошую защиту". Он подчеркнул, что речь идет не об отправке американских военных, а о других гарантиях.

В Киеве ожидают, что уже на этой неделе на бумаге могут быть изложены предложения по гарантиям безопасности. В то же время Россия уже назвала их "односторонними и направленными на сдерживание России". Киев в Москве назвали "стратегическим провокатором".

