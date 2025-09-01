Путін заявив, що під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці минулого місяця вдалося досягти певних "домовленостей" щодо завершення війни в Україні. Водночас він уникнув відповіді, чи зустрінеться він зрештою із Зеленським.

Трамп вставновлював крайній термін відповіді Путіна на пропозицію зустрітися із Зеленським на понеділок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

Що Путін сказав про результати зустрічі з Трампом?

Виступаючи на саміті Шанхайської організації співробітництва у Тяньцзіні, де він зустрівся з Сі Цзіньпіном і Нарендрою Моді, Путін повторив свої виправдання війни, знову поклавши провину на Захід. Він подякував Китаю та Індії за підтримку та їхню участь у спробах "сприяти розв'язанню української кризи".

Водночас він повторив свою думку, що "ця криза не була спровокована нападом Росії на Україну, а була результатом державного перевороту в Україні, який був підтриманий і спровокований Заходом". Також причиною війни він назвав спроби Заходу "втягнути Україну у НАТО".

Спецпосланець США Стів Віткофф після переговорів на Алясці заявив, що російський лідер нібито погодився на гарантії безпеки для України в межах потенційної мирної угоди, хоча Москва офіційно цього не підтвердила.

Президент Франції Еммануель Макрон нагадав, що Путін має визначитися з відповіддю на пропозицію переговорів. Сам американський президент в інтерв’ю CNN заявив, що дав Путіну ще "кілька тижнів", попередивши про можливі наслідки в разі відмови.

Трамп після зустрічі з Путіним відмовився від ідеї негайного припинення вогню, натомість просуваючи концепцію постійної мирної угоди. Він наголосив, що Україна не стане членом НАТО, але при цьому пообіцяв Києву "хороший захист". Він підкреслив, що йдеться не про відправлення американських військових, а про інші гарантії.

У Києві очікують, що вже цього тижня на папері можуть бути викладені пропозиції щодо безпекових гарантій. Водночас Росія вже назвала їх "односторонніми та спрямованими на стримування Росії". Київ у Москві назвали "стратегічним провокатором".

