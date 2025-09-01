Путін заявив, що досяг спільної мови з Трампом щодо закінчення війни в Україні
- Путін заявив про досягнення домовленостей з Трампом щодо завершення війни в Україні, але уникнув відповіді щодо зустрічі із Зеленським.
- Трамп відмовився від ідеї негайного припинення вогню, просуваючи постійну мирну угоду, обіцяючи Україні гарантії безпеки без вступу в НАТО.
Путін заявив, що під час його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці минулого місяця вдалося досягти певних "домовленостей" щодо завершення війни в Україні. Водночас він уникнув відповіді, чи зустрінеться він зрештою із Зеленським.
Трамп вставновлював крайній термін відповіді Путіна на пропозицію зустрітися із Зеленським на понеділок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.
Що Путін сказав про результати зустрічі з Трампом?
Виступаючи на саміті Шанхайської організації співробітництва у Тяньцзіні, де він зустрівся з Сі Цзіньпіном і Нарендрою Моді, Путін повторив свої виправдання війни, знову поклавши провину на Захід. Він подякував Китаю та Індії за підтримку та їхню участь у спробах "сприяти розв'язанню української кризи".
Водночас він повторив свою думку, що "ця криза не була спровокована нападом Росії на Україну, а була результатом державного перевороту в Україні, який був підтриманий і спровокований Заходом". Також причиною війни він назвав спроби Заходу "втягнути Україну у НАТО".
Спецпосланець США Стів Віткофф після переговорів на Алясці заявив, що російський лідер нібито погодився на гарантії безпеки для України в межах потенційної мирної угоди, хоча Москва офіційно цього не підтвердила.
Президент Франції Еммануель Макрон нагадав, що Путін має визначитися з відповіддю на пропозицію переговорів. Сам американський президент в інтерв’ю CNN заявив, що дав Путіну ще "кілька тижнів", попередивши про можливі наслідки в разі відмови.
Трамп після зустрічі з Путіним відмовився від ідеї негайного припинення вогню, натомість просуваючи концепцію постійної мирної угоди. Він наголосив, що Україна не стане членом НАТО, але при цьому пообіцяв Києву "хороший захист". Він підкреслив, що йдеться не про відправлення американських військових, а про інші гарантії.
У Києві очікують, що вже цього тижня на папері можуть бути викладені пропозиції щодо безпекових гарантій. Водночас Росія вже назвала їх "односторонніми та спрямованими на стримування Росії". Київ у Москві назвали "стратегічним провокатором".
Останні новини про мирні переговори
4 вересня в Парижі відбудеться зустріч європейських лідерів за участю Володимира Зеленського, для обговорення безпекових гарантій.
Україна вимагає конкретних гарантій безпеки від партнерів, зокрема можливого залучення миротворчих військ для стримування російської агресії.
США пригрозили Росії новими санкціями, якщо вона не зробить кроків до мирного врегулювання війни проти України. Заява була зроблена під час термінового засідання Ради безпеки ООН після масованого удару по Києву, що призвів до загибелі понад 20 осіб.
Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова шукати миру, але звинуватив Україну у небажанні йти на переговори. Пєсков вважає, що Європа заважає мирним зусиллям, заохочуючи Київ на продовження війни.