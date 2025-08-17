Катастрофическое, несправедливое, но лучшее из возможного, – Telegraph о мирном соглашении
- Потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией предусматривает, что Украина оставляет Донбасс, Россия делает незначительные территориальные уступки, а США предоставляют Украине гарантии безопасности, похожие на статью 5 НАТО.
- Это соглашение станет трагедией для Украины, но, возможно, лучшей из возможных. Такое парадоксальное мнение высказали The Telegraph.
Журналисты The Telegraph привели парадоксальное мнение относительно окончания войны и мирного соглашения между Украиной и Россией. Они акцентировали: то, о чем говорили Путин и Трамп, ужасно. Но это может быть лучшим из возможного.
Почему несправедливое мирное соглашение может быть лучшим вариантом для Украины?
Медийщики объяснили: в идеале Путин должен был бы проиграть. Но пока этого не произошло.
Сейчас контуры возможного мирного соглашения таковы:
- Украина оставляет Донбасс;
- Россия делает незначительные территориальные уступки;
- США предлагают Украине гарантии безопасности, которые имитируют те, которые содержатся в статье 5 НАТО, – "чтобы дать Киеву уверенность".
Если же это действительно окажется условиями окончательного соглашения, то это станет национальной трагедией для Украины, вознаграждением для Путина и неудачей для Запада. И одновременно – вероятно, лучшей сделкой, которой можно достичь.
Справедливым завершением войны стало бы полное поражение Путина и устранение его от власти в Москве. Но мы имеем дело с миром таким, каков он есть, а не таким, каким он должен быть. Эта сделка, какой бы ужасной она ни была, может быть наименее плохим вариантом, оставшимся для Украины и ее западных союзников,
– написали The Telegraph.
Они подчеркнули: Россия не может захватить всю Украину, Украина не может изгнать Россию со всей своей территории, а Европа оказывает столько поддержки, сколько предоставляет.
Печальными плюсами СМИ назвало то, что Путин так и не смог захватить всю Украину, и то, что США все же оказывают военную помощь.
"Очерченная сделка не выглядит такой плохой, как можно было опасаться. Дьявол кроется в деталях. Если Путин будет настаивать на значительной передаче территорий под контроль России, придется взвесить, не является ли этот результат лучшим, чем тот, которого можно достичь путем значительного увеличения поставок вооружений в Украину и снова усиления санкций против России", – указали журналисты.
Возможно, Путин блефует и надеется получить больше. Но все равно возникает вопрос гарантий безопасности. Они должны быть "четкими, обязательными и подкрепленными достаточной силой, чтобы сделать немыслимой перспективу дальнейшего захвата земель. Европа и Великобритания также должны взять на себя реальные обязательства, что потребует более быстрого увеличения расходов на оборону, чем это запланировано сейчас".
Интересно! В Лондоне снова вспомнили идею с миротворцами – вот только это слово не прозвучало. Кир Стармер и Джон Гили говорят, что Великобритания готова отправить войска в Украину, которые развернут в течение недели после прекращения огня. Позже присоединится авиация.
The Telegraph напомнили, что Будапештский меморандум не стоил той бумаги, на которой был написан. Украине нужно что-то посерьезнее.
Содержательные гарантии безопасности требуют не только железных обещаний, но и воли и способности их выполнять. Еще лучше было бы обеспечить Украину необходимыми ресурсами для самозащиты, чтобы промедление и колебания со стороны западных государств никогда больше не оставляли Киев открытым для агрессии,
– говорится в материале.
Немецкие политики, реагируя на саммит на Аляске, заявили: Европе следует перестать оглядываться на США. Нужно становиться более самостоятельными, иначе Европа останется "выноской на полях истории".