США пригрозили Москве новыми санкциями в случае, если она не предпримет шагов в направлении мирного урегулирования войны против Украины. Такое предостережение прозвучало во время срочного заседания Совета безопасности ООН в пятницу.

Послание передал советник-посланник миссии США Джон Келли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Какое послание США передали России?

Как отмечает издание, заседание было созвано после массированного удара по Киеву, в результате которого погибли более 20 человек. Американский советник-посланник при миссии США Джон Келли отметил, что подобные атаки "ставят под сомнение серьезность стремления России к миру", и призвал Кремль немедленно их прекратить.

Он также заявил, что российский лидер Владимир Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Келли подтвердил слова президента США Дональда Трампа, который ранее предупреждал, что продолжение войны может привести к усилению санкций против России.

Как в России комментируют мирные переговоры?