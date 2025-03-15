Любой мирный план по Украине требует сотрудничества с США, – премьер Британии

В субботу, 15 марта, состоялся онлайн-саммит "коалиции желающих" по Украине. По итогам премьер Британии Кир Стармер заявил, что любой мирный план по Украине требует сотрудничества с США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Что в Европе думают о роли США в мире

Так, у Кира Стармера спросили, он все еще ищет "поддержки" безопасности со стороны Вашингтона. Премьер Британии заверил, что планы по Украине в случае прекращения огня с Россией должны предусматривать сотрудничество Соединенных Штатов.

Позиция по США не изменилась. Я четко дал понять, что это нужно делать совместно с Соединенными Штатами... Мы общаемся с США ежедневно,

– сказал Стармер, добавив, что его советник по национальной безопасности уже вернулся из США.

Отметим, что днем ранее СМИ сообщили, что советники по вопросам национальной безопасности трех ведущих европейских государств – Великобритании, Германии и Франции – отправились в Вашингтон с неанонсированным визитом. Поездка была организована в кратчайшие сроки. Журналисты связывают срочность поездки с отсутствием европейских стран на переговорах по прекращению войны России против Украины.