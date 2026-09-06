Трамп хочет, чтобы Украина стала "большой нацией": Уиткофф и Кушнер выступили с первыми заявлениями в Киеве

В ходе мирных переговоров в Киеве 6 сентября американские спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сделали ряд заявлений по поводу войны. По словам Кушнера, Дональд Трамп хочет, чтобы Украина стала "большой нацией".

Об этом он заявил за столом переговоров. Подробности сообщает 24 Канал.

Что сказали Уиткофф и Кушнер об Украине?

Стив Уиткофф поблагодарил президента за гостеприимство и отметил, что поездка в Украину прошла очень успешно. По его словам, он вместе с Джаредом Кушнером провел содержательные и важные переговоры, результаты которых вселяют в них надежду. Американский представитель подчеркнул, что команда готова продолжать работу столько, сколько будет необходимо.

Джаред Кушнер, в свою очередь, заявил, что восхищается мужеством, изобретательностью и силой украинцев, которые помогают им выстоять на протяжении многих лет войны и строить государство с большим потенциалом.

Мужество, изобретательность и сила, которые украинцы демонстрируют, чтобы пройти через последние годы войны и построить большое государство, которым Украина имеет все возможности стать. Именно этого очень хотел бы президент Трамп,

– отметил Кушнер.

По его словам, Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить войну, положить конец гибели людей и принести облегчение украинским семьям.

Кушнер добавил, что после завершения войны президент США хотел бы сосредоточиться на развитии деловых и инвестиционных возможностей, которые могли бы сблизить страны и способствовать экономическому развитию Украины.

"Речь идет не только о том, как завершить нынешнюю войну, но и о том, как создать надлежащие условия и договоренности для длительного и устойчивого мира", – сказал Кушнер.

Он также подчеркнул, что американская команда тесно сотрудничает с партнерами из Германии, Франции и Великобритании, а также регулярно поддерживает контакты с украинскими представителями.

Кушнер добавил, что стороны имеют общее видение дальнейшего движения вперед и надеются по итогам нынешнего визита найти новые пути для продвижения переговорного процесса. По его словам, американская сторона продолжает прилагать усилия для поиска решения, которое позволит положить конец войне.

Какой была встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным?

Напомним, что буквально накануне, 6 сентября, спецпредставители Трампа посетили Москву и провели переговоры с российским диктатором. Путин заявил, что ситуация для обсуждения непростая.

Встреча в Кремле продолжалась более трех часов, стороны обсудили потенциальные масштабные российско-американские проекты. Посланники Трампа пообещали диктатору принять во внимание его замечания.