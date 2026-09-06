Про це він сказав за столом переговорів. Подробиці передає 24 Канал.

Що сказали Віткофф та Кушнер про Україну?

Передусім Стів Віткофф подякував президенту за гостинність і зазначив, що поїздка до України – дуже вдала. За його словами, він разом із Джаредом Кушнером провів змістовні та важливі переговори, результати яких їх обнадіюють. Американський представник наголосив, що команда готова продовжувати роботу стільки, скільки буде необхідно.

Джаред Кушнер своєю чергою заявив, що захоплюється мужністю, винахідливістю та силою українців, які допомагають їм вистояти упродовж років війни та будувати державу з великим потенціалом.

Мужність, винахідливість і сила, які українці демонструють, щоб пройти через останні роки війни та розбудувати велику державу, якою Україна має всі можливості стати. Саме цього дуже хотів би президент Трамп,

– зазначив Кушнер.

За його словами, Дональд Трамп прагне якнайшвидше завершити війну, припинити загибель людей і принести полегшення українським родинам.

Кушнер додав, що після завершення війни президент США хотів би зосередитися на розвитку ділових та інвестиційних можливостей, які могли б зблизити країни та сприяти економічному розвитку України.

"Йдеться не лише про те, як завершити нинішню війну, а й про те, як створити належні умови та домовленості для тривалого й стійкого миру", – висловився Кушнер.

Він також підкреслив, що американська команда тісно співпрацює з партнерами з Німеччини, Франції та Великої Британії, а також регулярно підтримує контакти з українськими представниками.

Кушнер додав, що сторони мають спільне бачення щодо подальшого руху вперед і сподіваються за підсумками нинішнього візиту знайти нові шляхи для просування переговорного процесу. За його словами, американська сторона продовжує докладати зусиль для пошуку рішення, яке дозволить покласти край війні.

Якою була зустріч Віткоффа й Кушнера з Путіним?

Нагадаємо, що буквально напередодні, 6 вересня, спецпредставники Трампа навідалися й до Москви та провели переговори з російським диктатором. Путін заявив, що ситуація для обговорення непроста.

Зустріч у Кремлі тривала понад три години, також сторони обговорили потенційні масштабні російсько-американські проєкти. Посланці Трампа пообіцяли диктатору взяти до уваги його зауваження.