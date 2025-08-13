В Белом доме опровергли информацию о том, что Виткофф и Путин обсуждали оккупацию Украины. Это должно было произойти якобы по модели Западного берега Иордана.

В Белом доме такую информацию СМИ назвали "абсолютно неверной". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Анну Келли, заместителя пресс-секретаря Белого дома, в X.

Что в Белом доме говорят о статьях СМИ относительно визита Виткоффа в Москву?

В издании The Times писали, что в Москве Уиткофф якобы обсуждал с Путиным сценарий оккупации Украины по модели Западного берега Иордана.

Это абсолютно ложное и небрежное сообщение,

– заявила Анна Килли.

Справка: Западный берег Иордана – это территория к востоку от Израиля, граничащая с рекой Иордан на востоке. Это является основной частью палестинских земель. С 1967 года, после арабо-израильской войны, она находится под военной оккупацией Израиля. Территория разделена на 165 палестинских анклавов, которыми управляет Палестинская национальная администрация. Остальные – 230 поселений – являются израильскими и им администрируются.

По этому сценарию Россия фактически имела бы военный и экономический контроль над Украиной, но ее очень ограниченный суверенитет сохранился бы.