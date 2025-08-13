Укр Рус
Геополітика Америка У Білому домі спростували обговорення моделі Західного берегу для України
13 серпня, 21:22
1

У Білому домі спростували обговорення моделі Західного берегу для України

Сергій Попович
Основні тези
  • Білий дім спростував інформацію про обговорення окупації України за моделлю Західного берегу Йордану між Віткоффом і Путіним.
  • Анна Келлі назвала повідомлення в ЗМІ "абсолютно невірними та недбалими".
  • The Times писали про нібито обговорення у Москві сценарію окупації України за аналогією з Західним берегом.
  • Західний берег Йордану – територія під військовою окупацією Ізраїлю з 1967 року, розділена на палестинські анклави та ізраїльські поселення.

У Білому домі спростували інформацію про те, що Віткофф і Путін обговорювали окупацію України. Це мало відбутися нібито за моделлю Західного берегу Йордану.

У Білому домі таку інформацію ЗМІ назвали "абсолютно невірною". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Анну Келлі, заступницю прессекретаря Білого дому, у X.

Дивіться також Візит Віткоффа до Москви руйнує прогрес переговорів України та Росії, – The Economist 

Що у Білому домі кажуть про статті ЗМІ стосовно візиту Віткоффа до Москви?

У виданні The Times писали, що у Москві Віткофф нібито обговорював з Путіним сценарій окупації України за моделлю Західного берегу Йордану.

Це абсолютно неправдиве та недбале повідомлення, 
– заявила Анна Кіллі.

Довідка: Західний берег Йордану – це територія на схід від Ізраїлю, що межує з річкою Йордан на сході. Це є основною частиною палестинських земель. З 1967 року, після арабо-ізраїльської війни, вона перебуває під військовою окупацією Ізраїлю. Територія розділена на 165 палестинських анклавів, якими керує Палестинська національна адміністрація. Решта – 230 поселень – є ізраїльськими і ним адмініструються.

За цим сценарієм Росія фактично мала б військовий і економічний контроль над Україною, але її дуже обмежений суверенітет зберігся б.