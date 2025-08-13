У Білому домі таку інформацію ЗМІ назвали "абсолютно невірною". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Анну Келлі, заступницю прессекретаря Білого дому, у X.

Що у Білому домі кажуть про статті ЗМІ стосовно візиту Віткоффа до Москви?

У виданні The Times писали, що у Москві Віткофф нібито обговорював з Путіним сценарій окупації України за моделлю Західного берегу Йордану.

Це абсолютно неправдиве та недбале повідомлення,

– заявила Анна Кіллі.

Довідка: Західний берег Йордану – це територія на схід від Ізраїлю, що межує з річкою Йордан на сході. Це є основною частиною палестинських земель. З 1967 року, після арабо-ізраїльської війни, вона перебуває під військовою окупацією Ізраїлю. Територія розділена на 165 палестинських анклавів, якими керує Палестинська національна адміністрація. Решта – 230 поселень – є ізраїльськими і ним адмініструються.

За цим сценарієм Росія фактично мала б військовий і економічний контроль над Україною, але її дуже обмежений суверенітет зберігся б.