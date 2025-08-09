Як зазначає The Economist, це стало результатом атмосфери "хаосу та невігластва", яка панує в адміністрації Трампа, передає 24 Канал.

Як дії адміністрації Трампа лише руйнують прогрес мирних перемовин?

Автори видання вважають, що заміна санкцій на саміт – це безумовна перемога Путіна. Водночас вони визнають, що певний прогрес у мирному процесі все ж можливий. За даними журналістів, російський президент запропонував часткове припинення вогню в повітрі та на морі до початку переговорів, а також не виключається масштабніший пакет домовленостей, здатний окреслити сценарій замороження конфлікту. Однак між позиціями України, Росії та США зберігається значна прірва, а щирість намірів Кремля викликає сумніви.

Як пише The Economist, зараз циркулює кілька різних проєктів мирних угод, що створює плутанину, коли їхні уривки з’являються в медіа. До приїзду американського бізнесмена та посланця Стіва Віткоффа в Москву Київ і Москва обмінювалися чернетками документів щодня. Один із них передбачав припинення боїв по лінії фронту без визнання російського контролю над окупованими територіями, обопільні обмеження на чисельність армій та відмову України від вступу до НАТО при збереженні перспективи членства в ЄС.

Однак зустріч Віткоффа з Путіним, яка тривала близько трьох годин, повністю змінила хід переговорів. За інформацією видання, американський представник запропонував відновити економічні зв’язки Росії зі світом, скасувати санкції та зняти обмеження на торгівлю енергоносіями. У відповідь Путін начебто висунув вимогу зупинити бойові дії лише за умови, що Україна добровільно відступить до адміністративних меж Донецької та Луганської областей.

При цьому незрозуміло, чи узгоджував Віткофф свої ідеї з Києвом або навіть з ключовими чиновниками у Вашингтоні. Одне з джерел, з яким спілкувалося видання, охарактеризувало процес переговорів як "лайнове шоу".

Журналісти зазначають, що в команді Трампа триває боротьба між умовно проросійською групою Віткоффа та умовно проукраїнською групою під проводом Кіта Келлога. Як наслідок, курс Білого дому щодо війни в Україні визначається не лише воєнними обставинами, а й "хаосом, невіглаством та зіткненням самолюбства".

Якщо спершу Трамп більше орієнтувався на першу групу, то останнім часом схиляється до позиції другої. Українське джерело заявило журналістам, що останні американські пропозиції, схоже, є гібридом бачення ситуації обох таборів.