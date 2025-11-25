В Sky News проанализировали, могут ли Трамп и Зеленский провести мирный саммит в День благодарения

Вероятность того, что Дональд Трамп проведет День благодарения вместе с Владимиром Зеленским, стремительно растет. В Вашингтоне могут подписать пересмотренное мирное соглашение.

Официального подтверждения пока нет, однако в команде Зеленского говорят, что президент стремится отправиться в США "до конца ноября". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Могут ли в Вашингтоне провести мирный саммит?

25 ноября Трамп покинет Вашингтон и полетит на свой курорт во Флориде – после традиционной предпраздничной церемонии помилования индюков. В столицу он планирует вернуться только в воскресенье вечером.

Американский праздник благодарения приходится на четверг, и именно этот день Трамп назвал конечным сроком для заключения определенной договоренности.

Если Зеленский таки успеет до дедлайна и подпишет документ, это станет для него политическим козырем в отношениях с Трампом. А совместная встреча в День благодарения с подписанием важного договора превратилась бы в мощный символический жест – своеобразную "сделку Страстной пятницы".

Реальность, впрочем, зависит от России – а ее готовность поддержать договоренности остается под большим вопросом.

Но несмотря на это ситуация демонстрирует решимость Украины и одновременно выставляет россиян такими, что избегают четких обязательств и затягивают процесс.

Европейские столицы также внимательно следят за процессом. Им нужно быть уверенными, что Зеленский не подпишет что-то, о чем он позже пожалеет, – или соглашение, которое подрывает Европу в последующие месяцы и годы.

Таким образом, переговоры фактически происходят на двух уровнях: между Украиной и администрацией Трампа, а также между Западом и Россией.

Зеленский хочет встретиться с Трампом