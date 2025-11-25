В Sky News проанализировали, могут ли Трамп и Зеленский провести мирный саммит в День благодарения
- Зеленский и Трамп могут провести мирный саммит в Вашингтоне 27 ноября, где предусмотрено подписание пересмотренного мирного соглашения.
- Переговоры зависят от готовности России поддержать договоренности, и ситуация вызывает беспокойство в европейских столицах относительно возможных последствий для Европы.
Вероятность того, что Дональд Трамп проведет День благодарения вместе с Владимиром Зеленским, стремительно растет. В Вашингтоне могут подписать пересмотренное мирное соглашение.
Официального подтверждения пока нет, однако в команде Зеленского говорят, что президент стремится отправиться в США "до конца ноября". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Смотрите также Трамп предположил, когда будет мирное соглашение между Россией и Украиной
Могут ли в Вашингтоне провести мирный саммит?
25 ноября Трамп покинет Вашингтон и полетит на свой курорт во Флориде – после традиционной предпраздничной церемонии помилования индюков. В столицу он планирует вернуться только в воскресенье вечером.
Американский праздник благодарения приходится на четверг, и именно этот день Трамп назвал конечным сроком для заключения определенной договоренности.
Если Зеленский таки успеет до дедлайна и подпишет документ, это станет для него политическим козырем в отношениях с Трампом. А совместная встреча в День благодарения с подписанием важного договора превратилась бы в мощный символический жест – своеобразную "сделку Страстной пятницы".
Реальность, впрочем, зависит от России – а ее готовность поддержать договоренности остается под большим вопросом.
Но несмотря на это ситуация демонстрирует решимость Украины и одновременно выставляет россиян такими, что избегают четких обязательств и затягивают процесс.
Европейские столицы также внимательно следят за процессом. Им нужно быть уверенными, что Зеленский не подпишет что-то, о чем он позже пожалеет, – или соглашение, которое подрывает Европу в последующие месяцы и годы.
Таким образом, переговоры фактически происходят на двух уровнях: между Украиной и администрацией Трампа, а также между Западом и Россией.
Зеленский хочет встретиться с Трампом
Владимир Зеленский хочет встретиться с Дональдом Трампом как можно скорее, чтобы согласовать мирный план. Он хочет обсудить вопрос территориальных уступок непосредственно с президентом США.
Для Киева важно окончательно согласовать свою позицию по мирному плану с Вашингтоном. Тогда Дональд Трамп сможет давить на Владимира Путина, чтобы он согласился на совместный американо-украинский план.
Ермак отметил, что кроме этих территориальных вопросов, нынешний проект плана учитывает интересы Украины и уважает ее "красные линии".