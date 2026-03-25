США направили Ирану план из 15 пунктов по окончанию войны

В рамках усилий по переговорам об окончании войны на Ближнем Востоке США передали иранской стороне план по урегулированию из 15 пунктов.

Об этом сообщают агентство Reuters и Axios со ссылкой на источники.

Какова ситуация между США и Ираном?

По данным западных СМИ, недавно американский президент заявил, что США достигают прогресса в своих усилиях по переговорам о прекращении войны с Ираном, в частности, благодаря важным уступкам со стороны Тегерана.

Источник Reuters подтвердил, что Вашингтон направил Ирану предложение по урегулированию из 15 пунктов. Дональд Трамп сообщил, что США ведут переговоры с "правильными людьми" в Иране для соглашения между сторонами.

Axios пишет, что Иран получил соответствующие предложения в понедельник, 23 марта, за несколько часов до объявления Дональдом Трампом проведения переговоров с Ираном. Сейчас Вашингтон хочет обсудить такой план как пакет.

Согласно обнародованной информации, он бы предусматривал прекращение войны, разблокирование Ормузского пролива, отмену санкций и получение гарантий по ядерной и ракетной программе Ирана, и поддержки своих посредников.

По словам источников, США считают 15-пунктный план основой для переговоров и хотят, чтобы Иран обсудил его на личной встрече в Пакистане в этот четверг,

– говорится в материале Axios.

Один из чиновников Белого дома сообщил журналистам, что американский президент оптимистично настроен относительно таких переговоров, и встреча в Пакистане возможна, но пока окончательного решения не приняли.

По его мнению, приоритетом Ирана является прекращение бомбардировок и обеспечение прекращения огня, тогда как США хотят увидеть, пойдут ли иранцы на уступки, на которые они не были готовы пойти на предыдущих переговорах.

Что этому предшествовало?