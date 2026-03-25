США направили Ирану план из 15 пунктов по окончанию войны
- США направили Ирану 15-пунктный план для урегулирования войны на Ближнем Востоке.
- План предусматривает прекращение войны, разблокирование Ормузского пролива и прочее.
В рамках усилий по переговорам об окончании войны на Ближнем Востоке США передали иранской стороне план по урегулированию из 15 пунктов.
Об этом сообщают агентство Reuters и Axios со ссылкой на источники.
Какова ситуация между США и Ираном?
По данным западных СМИ, недавно американский президент заявил, что США достигают прогресса в своих усилиях по переговорам о прекращении войны с Ираном, в частности, благодаря важным уступкам со стороны Тегерана.
Источник Reuters подтвердил, что Вашингтон направил Ирану предложение по урегулированию из 15 пунктов. Дональд Трамп сообщил, что США ведут переговоры с "правильными людьми" в Иране для соглашения между сторонами.
Axios пишет, что Иран получил соответствующие предложения в понедельник, 23 марта, за несколько часов до объявления Дональдом Трампом проведения переговоров с Ираном. Сейчас Вашингтон хочет обсудить такой план как пакет.
Согласно обнародованной информации, он бы предусматривал прекращение войны, разблокирование Ормузского пролива, отмену санкций и получение гарантий по ядерной и ракетной программе Ирана, и поддержки своих посредников.
По словам источников, США считают 15-пунктный план основой для переговоров и хотят, чтобы Иран обсудил его на личной встрече в Пакистане в этот четверг,
– говорится в материале Axios.
Один из чиновников Белого дома сообщил журналистам, что американский президент оптимистично настроен относительно таких переговоров, и встреча в Пакистане возможна, но пока окончательного решения не приняли.
По его мнению, приоритетом Ирана является прекращение бомбардировок и обеспечение прекращения огня, тогда как США хотят увидеть, пойдут ли иранцы на уступки, на которые они не были готовы пойти на предыдущих переговорах.
Что этому предшествовало?
На днях Ynet сообщало, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил возможность проведения переговоров с американской стороной по урегулированию войны на Ближнем Востоке.
До этого председатель Меджлиса Ирана Мохаммад-Багер Галибаф опроверг информацию о проведении переговоров, назвав это манипуляциями для стабилизации текущей ситуации на финансовых и нефтяных рынках.
Ранее Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Ираном. По его словам, стороны якобы уже имеют немало общих позиций, в частности в вопросе ядерного оружия, которое хочет получить Тегеран.