"Требуются уступки с обеих сторон": эксперт назвал главные подводные камни возобновленных переговоров

Стив Виткофф и Джаред Кушнер после нового раунда переговоров заявили о намерении совместно со сторонами обновить мирное предложение и достичь урегулирования еще до зимы. К переговорам присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, однако ключевые разногласия между Киевом и Москвой никуда не исчезли.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала объяснил, почему речь идет скорее о доработке старых наработок, а не о принципиально новом плане. Наиболее сложными остаются вопросы территориальных уступок, санкций против России и сама логика переговоров, в которой Украину снова могут поставить в положение стороны, которая должна реагировать на требования Москвы.

Новый план вряд ли будет новым

Американские переговорщики говорят об обновленном мирном предложении и стремятся выработать урегулирование до зимы, однако ключевые противоречия между Киевом и Москвой остались. Речь идет скорее о попытке переработать уже известные наработки так, чтобы согласовать позиции, которые до сих пор не удалось сблизить.

Вряд ли это новый план. Скорее всего, на основе старого плана они пытаются урегулировать те разногласия, которые существуют между Россией и Украиной,

– пояснил Городницкий.

Российская сторона уже озвучила свои требования, и среди них почти наверняка остается вопрос о Донецкой и Луганской областях. В то же время американские переговорщики говорят о необходимости уступок с обеих сторон, хотя для Украины такая постановка вопроса выглядит особенно сложной.

Я вообще не понимаю, чем должна пойти на уступки Украина, чтобы это было хоть как-то справедливо в этой войне. Но сами переговорщики говорят, что обе стороны должны пойти на уступки почему-то,

– подчеркнул эксперт.

Параллельно продолжается и экономический трек. После контактов министра финансов США Скотта Бессента с российским коллегой Антоном Силуановым в разговорах вновь появилась тема возможного снятия санкций, однако новые ограничения против России пока не продвигаются.

Сам Бессент подчеркивал, что предпосылок для ослабления санкций нет, пока война продолжается. В то же время к новому раунду переговоров присоединились советники по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Это расширяет участие европейских партнеров в процессе, хотя реальных предпосылок для скорого прекращения огня Городницкий пока не видит.

Украину снова ставят в позицию защиты

После контактов в Москве Виткофф и Кушнер приехали в Киев уже с российским видением ситуации. В Кремле американцам, скорее всего, пытались доказать, что Россия якобы успешно продвигается на фронте и не имеет причин отступать, выводить войска или соглашаться на прекращение огня.

Они привозят запросы от России и говорят: "Вот смотрите, друзья, вы должны пойти на эти условия". Так это не работает. Мы снова остаемся в позиции защиты, нас снова заставляют по чему-то,

– сказал Городницкий.

Другая последовательность переговоров выглядела бы для Украины выгоднее: сначала американская делегация могла бы выслушать позицию Киева, а уже потом передавать ее Москве. Вместо этого сейчас именно российские требования становятся отправной точкой для следующего раунда дискуссий.

Параллельно в Вашингтоне говорят о возможности прекратить огонь уже к зиме, однако на фронте или внутри самой России пока нет заметных изменений, которые делали бы такой сценарий реалистичным. Дипломатическая активность может быть связана и с американским избирательным циклом, когда Белому дому важно продемонстрировать само движение переговорного процесса.

Где предпосылки того, что все прекратится до зимы? Я их не вижу. Это гипотетически возможно, но такая вероятность больше похожа на "черного лебедя", чем на то, что это произойдет само по себе,

– подчеркнул эксперт.

Среди маловероятных сценариев он назвал и внутренние изменения в российских элитах, которые могли бы резко повлиять на позицию Кремля. Пока же такие варианты остаются скорее исключением, а не основанием для прогноза скорого завершения боевых действий.

Городницкий оценил обновленный мирный план США: смотрите видео