Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу пояснив, чому йдеться радше про доопрацювання старих напрацювань, а не принципово новий план. Найскладнішими залишаються питання територіальних поступок, санкцій проти Росії та сама логіка переговорів, у якій Україну знову можуть ставити в позицію сторони, що має реагувати на вимоги Москви.

Новий план навряд чи буде новим

Американські переговорники говорять про оновлену мирну пропозицію та прагнуть вийти на врегулювання до зими, однак ключові суперечності між Києвом і Москвою залишилися. Йдеться радше про спробу переробити вже відомі напрацювання так, щоб узгодити позиції, які досі не вдалося зблизити.

Навряд чи це новий план. Скоріше за все, на базі старого плану вони намагаються врегулювати ті розбіжності, які існують між Росією та Україною,

– пояснив Городницький.

Російська сторона вже озвучила власні вимоги, і серед них майже напевно залишається питання Донецької та Луганської областей. Водночас американські переговорники говорять про необхідність поступок з обох сторін, хоча для України така постановка питання виглядає особливо складною.

Я взагалі не розумію, чим має поступатися Україна, щоб це було хоч якось справедливо в цій війні. Але самі переговорники кажуть, що дві сторони мають у чомусь поступитися,

– наголосив експерт.

Паралельно триває й економічний трек. Після контактів міністра фінансів США Скотта Бессента з російським колегою Антоном Силуановим у розмовах знову з'явилася тема можливого зняття санкцій, тоді як нові обмеження проти Росії поки не просуваються.

Сам Бессент наголошував, що передумов для послаблення санкцій немає, доки війна триває. Водночас до нового раунду переговорів долучилися радники з національної безпеки Британії, Франції та Німеччини. Це розширює участь європейських партнерів у процесі, хоча реальних передумов для швидкого припинення вогню Городницький поки не бачить.

Україну знову ставлять у позицію захисту

Після контактів у Москві Віткофф і Кушнер приїхали до Києва вже з російським баченням ситуації. У Кремлі американцям, найімовірніше, намагалися довести, що Росія нібито успішно просувається на фронті й не має причин відступати, виводити війська чи погоджуватися на припинення вогню.

Вони привозять запити від Росії і кажуть: "Ось дивіться, друзі, ви маєте піти на ці умови". Так воно не працює. Ми знову залишаємося в позиції захисту, нас знову змушують до чогось,

– сказав Городницький.

Інша послідовність переговорів виглядала б для України вигідніше: спочатку американська делегація могла б вислухати позицію Києва, а вже потім передавати її Москві. Натомість зараз саме російські вимоги стають відправною точкою для наступного раунду дискусій.

Паралельно у Вашингтоні говорять про можливість зупинити вогонь уже до зими, однак на фронті чи всередині самої Росії поки немає помітних змін, які б робили такий сценарій реалістичним. Дипломатична активність може бути пов'язана і з американським виборчим циклом, коли Білому дому важливо показати сам рух переговорного процесу.

Де передумови, що все припиниться до зими? Я їх не бачу. Це гіпотетично можливо, але такий шанс більше схожий на "чорного лебедя", ніж на те, що воно саме собою станеться,

– наголосив експерт.

Серед малоймовірних сценаріїв він назвав і внутрішні зміни в російських елітах, які могли б різко вплинути на позицію Кремля. Поки ж такі варіанти залишаються радше винятком, а не основою для прогнозу швидкого завершення бойових дій.

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