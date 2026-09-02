Чушь собачья, – Путин о заявлениях относительно новой волны мобилизации в России
В последнее время все больше фактов указывает на то, что Россия готовится объявить новую волну мобилизации. Путин назвал эти утверждения "собачьим бредом".
Эти и другие заявления он сделал во вторник, 1 сентября, российским журналистам.
Что сказал Путин о мобилизации в России
Россия хочет прекратить войну и достичь прочного, абсолютного мира в Украине и Европе,
– лживо заявил российский диктатор.
При этом он отметил, что любые военные объекты в Украине – "законная цель" России, в том числе и британские.
Напомним, что украинская разведка узнала, что Россия разрабатывает планы проведения дополнительной волны мобилизации в 2026–2027 годах.
Она рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.
Проведение дополнительной волны мобилизации российское политическое руководство рассматривает как реакцию на утрату инициативы в войне, постоянный рост уровня потерь личного состава на фронте и ощутимое замедление темпов набора контрактников в регионах.