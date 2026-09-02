Цю та інші заяви він зробив у вівторок, 1 вересня, російським журналістам.

Що сказав Путін про мобілізацію в Росії

Путін заявив, що інформація про мобілізацію у Росії – це "інформаційна атака" на неї.

Росія хоче припинити війну і досягти тривалого, абсолютного миру в Україні та Європі,

– брехливо видав російський диктатор.

При цьому він зазначив, що будь-які військові об'єкти в Україні – "законна ціль" Росії, у тому числі – британські.

Нагадаємо, що українська розвідка дізналася, що Росія опрацьовує плани щодо проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026 – 2027 роках.

Вона розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного.

Проведення додаткової хвилі мобілізації російське політичне керівництво розглядає як реагування на втрату ініціативи у війні, постійне зростання рівня втрат особового складу на фронті та відчутне уповільнення темпів рекрутингу контрактників у регіонах.