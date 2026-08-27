Проведення додаткової хвилі мобілізації російське політичне керівництво розглядає як реагування на втрату ініціативи у війні, постійне зростання рівня втрат особового складу на фронті та відчутне уповільнення темпів рекрутингу контрактників у регіонах. Про це свідчать дані українських розвідок, йдеться на сайті президента.
Що відомо про мобілізацію в Росії
Втрати Росії в особовому складі за січень – липень 2026 року становили близько 240 тисяч осіб. Із них щонайменше 140 тисяч – безповоротні.
Водночас контракти за цей час підписали менше – 232 тисячі осіб.
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