В России нарастают панические настроения из-за возможной мобилизации после выборов, – Bloomberg

Власти России рассматривают возможность проведения новой волны мобилизации до конца года с привлечением дополнительных 300 тысяч человек после завершения парламентских выборов. Кремль уже подготовил цифровую инфраструктуру для автоматической доставки электронных повесток и закрытия границ без официальных объявлений.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на европейские спецслужбы и внутренние документы.

Почему боятся россияне?

Чиновники в Кремле и военных комиссариатах в последние месяцы активно открывают счета в иностранных банках, переводят активы за границу и вывозят своих родственников из страны.

Причиной таких действий стало усиление опасений по поводу массового призыва, который может начаться сразу после голосования на парламентских выборах в России.

В отличие от мобилизации осенью 2022 года, на этот раз власти России могут обойтись без официальных публичных объявлений. За последние два года в стране был создан Единый военный реестр, который автоматически интегрирован с налоговой службой, полицией, медицинскими учреждениями и пограничным контролем.

Согласно новым правилам, электронная повестка считается юридически врученной через семь дней после ее размещения на онлайн-портале. С момента публикации уведомления для призывника автоматически вступает в силу запрет на выезд из страны.

Если человек не явится в военкомат в течение 20 дней, система запускает автоматические санкции. Они предусматривают блокировку услуг по регистрации транспорта, операций с недвижимостью, доступа к кредитам и статуса самозанятого.

Дефицит добровольцев и значительные потери

Необходимость дополнительного призыва возникла из-за сокращения потока добровольцев, которых ранее привлекали высокими выплатами. По данным аналитиков, с января по август российские регионы набрали около 234 тысяч контрактников, что существенно меньше по сравнению с 260 тысячами за аналогичный период прошлого года.

По оценкам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ежемесячные потери российских войск в июле и августе достигали 42 тысяч человек погибших и раненых. Для покрытия таких потерь стране-агрессору необходимо привлекать не менее 400 тысяч новых военнослужащих ежегодно.

Военная ситуация свидетельствует о нехватке живой силы как для концентрации сил на главном направлении наступления, так и для надежного прикрытия линии фронта,

– отметил руководитель исследовательской группы Re: Russia Кирилл Рогов.

Несмотря на заявления российского руководства о постоянном продвижении на востоке Украины, летнее наступление далось оккупантам крайне тяжело. По данным анализа DeepState, с мая по август российские войска захватили лишь 155 квадратных километров территории по сравнению с 2037 квадратными километрами за тот же период прошлого года.

Расчеты показывают, что за каждый захваченный квадратный километр украинской земли армия России теряет в среднем 317 военнослужащих убитыми или ранеными.