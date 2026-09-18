Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на європейські спецслужби та внутрішні документи.

Чого бояться росіяни?

Чиновники в Кремлі та військових комісаріатах останніми місяцями активно відкривають рахунки в іноземних банках, переводять активи за кордон і вивозять своїх родичів із країни.

Причиною таких дій стало зростання побоювань щодо масового призову, який може розпочатися одразу після голосування на парламентських виборах у Росії.

На відміну від мобілізації восени 2022 року, цього разу влада Росії може уникнути офіційних публічних оголошень. За останні два роки в країні створили Єдиний військовий реєстр, який автоматично інтегрований із податковою службою, поліцією, медичними закладами та прикордонним контролем.

Згідно з новими правилами, електронна повістка вважається юридично врученою через сім днів після її розміщення на онлайн-порталі. З моменту публікації сповіщення для призовника автоматично набуває чинності заборона на виїзд із країни.

Якщо людина не з'являється до військкомату протягом 20 днів, система запускає автоматичні санкції. Вони передбачають блокування послуг з реєстрації транспорту, операцій з нерухомістю, доступу до кредитів та статусу самозайнятого.

Дефіцит добровольців та значні втрати

Необхідність додаткового призову виникла через скорочення потоку добровольців, яких раніше залучали високими виплатами. За даними аналітиків, з січня по серпень російські регіони набрали близько 234 тисяч контрактників, що суттєво менше порівняно з 260 тисячами за аналогічний період минулого року.

За оцінками Генерального штабу Збройних сил України, щомісячні втрати російських військ у липні та серпні сягали 42 тисяч осіб загиблими та пораненими. Для покриття таких втрат країні-агресору потрібно залучати щонайменше 400 тисяч нових військових щороку.

Військова ситуація свідчить про брак живої сили як для концентрації сил на головному напрямку наступу, так і для надійного прикриття лінії фронту,

– зазначив керівник дослідницької групи Re: Russia Кирило Рогов.

Попри заяви російського керівництва про постійне просування на сході України, літній наступ дався окупантам вкрай важко. За даними аналізу DeepState, з травня по серпень російські війська захопили лише 155 квадратних кілометрів території порівняно з 2037 квадратними кілометрами за той самий період торік.

Розрахунки показують, що за кожен захоплений квадратний кілометр української землі армія Росія втрачає в середньому 317 військовослужбовців убитими або пораненими.