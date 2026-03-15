Покойный верховный лидер Ирана Хаменеи боялся прихода к власти своего сына, – CBS

Американская разведка проинформировала президента Дональда Трампа и его окружение о том, что покойный верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ранее опасался того, что сын Моджтаба заменит его на посту.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, ознакомленных с этим вопросом.

Почему Али Хаменеи не хотел прихода его сына к власти?

По словам собеседников издания, старший Хаменеи опасался, что его сын, аятолла Моджтаба Хаменеи, когда-нибудь придет к власти, поскольку его считали не очень умным и непригодным для лидерства страны.

Несмотря на это, на прошлой неделе совет религиозных священнослужителей страны избрал Моджтабу Хаменеи верховным лидером Ирана после того, как он годами был близким помощником своего отца, которого недавно ликвидировали.

Согласно обнародованной информации, президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Венса и других высокопоставленных чиновников проинформировали о разведывательных данных в отношении младшего Хаменеи.

В частных разговорах американский президент сказал близкому окружению, что не знает, имеет ли значение соответствующая информация, поскольку Иран, мол, сейчас фактически без лидера, а младший Хаменеи, возможно, мертв.

Их лидерство исчезло. Их второе лидерство исчезло. Теперь их третье лидерство имеет проблемы, и это не тот человек, которого отец даже хотел видеть,

– заявлял Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его мнению, Моджтаба Хаменеи является легкомысленным, что является "неприемлемым" для лидера. В то же время американский президент намекнул, что стремится иметь определенный контроль над следующим человеком, который станет лидером Ирана.

Справочно. Моджтаба Хаменеи станет третьим верховным лидером Ирана со времен Исламской революции 1979 года, после своего отца и аятоллы Рухоллы Хомейни.

Что известно о Моджтабу?