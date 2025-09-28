В это воскресенье, 28 сентября, Молдова выбирает новый парламент, результаты которого могут определить внешнеполитический курс страны на ближайшие годы. Партия Майи Санду пока держится на ведущих позициях, но пророссийски настроенный Игорь Додон не отстает.

Эксперты предупреждают: Москва уже потратила миллионы евро, чтобы повлиять на результаты голосования. Почему эти выборы так важны, как пророссийские силы манипулируют темой войны в Украине и что это означает для будущего Молдовы – выяснял 24 Канал.

В этом нам помогли разобраться эксперты: заместитель директора Института европейской политики и реформ Михай Могилдя, аналитик по внешней политике телеканала TVR Moldova Михай Исак и молдавский журналист издания Agora.md Лоренцию Плешка.

Читайте также "Украина проиграет, а молдаван отправят воевать": как роспропаганда влияет на выборы в Молдове

Почему выборы в Молдове так важны?

Молдова будет выбирать новый состав парламента – 101 депутата, которые будут определять политический курс страны на следующие четыре года. Эти выборы продолжают политическую волну после прошлогодних президентских выборов и национального референдума: тогда победу одержала Майя Санду, а граждане подтвердили евроинтеграционный курс государства.

Однако результат был чрезвычайно напряженным: за европейское направление страны проголосовали 749,7 тысячи избирателей (50,35%), тогда как против выступили 739,2 тысячи (49,65%).



Состав национального парламента / Инфографика europeelects.eu

От результатов этих выборов зависит, какая политическая сила будет определять курс страны, ведь Молдова – парламентская республика. Сейчас парламент возглавляет партия Майи Санду "Действие и солидарность", и очевидно, что лидер страны стремится сохранить действующий порядок вещей.

Эти выборы важны не только для Молдовы, но и для всей Европы. От того, кто будет у руля государства, зависит, укрепится ли геополитическая роль России в регионе. Действующая власть Молдовы выступает за присоединение ее страны к Евросоюзу, а в случае победы пророссийских сил этот процесс будет тормозиться, или станет обречен на нет. Для Украины победа приближенных сил к Кремлю будет означать потерю соседа-союзника и потенциальное открытие фронта с территории непризнанного Приднестровья.

Кто получит места в парламенте Молдовы?

Сейчас монобольшинство в парламенте удерживает партия Майи Санду "Действие и солидарность" – 63 места из 101. По данным опроса социологической группы Idata по состоянию на 24 сентября, партия Санду возглавляет рейтинг с 24,9% поддержки. В то же время ей на пятки наступает пророссийский Патриотический избирательный блок под руководством бывшего президента Игоря Додона. Известный под прозвищем "Кремлинович", Додон отстаивает жесткую пророссийскую позицию и имеет тесные связи с Москвой.



Расклад сил по состоянию на 25 сентября / Опрос Idata, инфографика europeelects.eu

Обратите внимание! Во время предвыборной кампании 2016 года и в течение своей президентской каденции (2016 – 2020 годов) Игорь Додон активно выступал против сближения Молдовы с НАТО и ее евроинтеграции. По Украине, в 2016 году он даже заявил, что оккупированный Крым принадлежит России, однако после скандала уточнил, что не имел в виду юридического признания.



Сейчас Патриотический избирательный блок имеет 26 мест из 101 в парламенте, а по данным Idata пользуется поддержкой 24,7% избирателей – всего на 0,2% меньше, чем партия Санду. Предварительные опросы показывают: монобольшинство вряд ли удастся получить, поэтому главный вопрос сейчас – кто и с кем сможет сформировать коалицию.



Додон и Путин / Фото Кремля

В парламент имеют высокие шансы пройти две политические силы – "Альтернативный блок" с поддержкой 7,2% и "Наша партия" с 5,4%.

"Альтернативный блок" – оппозиционная сила во главе с мэром Кишинева Ионом Чебаном и бывшим генпрокурором Александром Стояногло. Ранее партия пыталась балансировать: поддерживала территориальную целостность Украины, но одновременно выступала за прагматичные отношения с Россией. Впрочем, уже в этом году МИД Румынии запретил Чебану въезд на территорию страны из соображений национальной безопасности.

– оппозиционная сила во главе с мэром Кишинева Ионом Чебаном и бывшим генпрокурором Александром Стояногло. Ранее партия пыталась балансировать: поддерживала территориальную целостность Украины, но одновременно выступала за прагматичные отношения с Россией. Впрочем, уже в этом году МИД Румынии запретил Чебану въезд на территорию страны из соображений национальной безопасности. "Наша партия" – проект бизнесмена-популиста Ренато Усатого, который получил состояние на подрядах российских железных дорог, а в 2023 году даже просил Путина лишить его российского гражданства. Эту партию считают наиболее вероятным партнером коалиции для Майи Санду.

Аналитик по внешней политике телеканала TVR Moldova Михай Исак в комментарии 24 Каналу объяснил, что распределение мест в парламенте в значительной степени будет зависеть от того, сколько меньших партий не преодолеют избирательный барьер – ведь "потерянные голоса" будут перераспределены. Если в парламент попадут только три партии, "Действие и солидарность" Майи Санду может получить большую долю мандатов, чем показывает ее процент поддержки.

Михай Исак Аналитик по внешней политике телеканала TVR Moldova Однако получение единоличного большинства остается маловероятным. Это указывает на правительство под руководством "Действия и солидарности", которому придется привлекать коалиционных партнеров или мириться с управлением в формате меньшинства, тогда как "Патриотический избирательный блок" закрепит свой статус главной оппозиционной силы. Проход "Нашей партии" через барьер может сделать ее небольшим, но решающим игроком.

По словам аналитика, Майе Санду придется искать союзников среди меньших партий для формирования коалиции. Среди потенциальных партнеров – левоцентристский "Альтернативный блок" и популистская "Наша партия", которые, по прогнозам, преодолеют парламентский барьер.

Молдавский журналист издания Agora.md Лоренцию Плешка также ожидает, что партия действующего президента получит больше всего мест в парламенте, хотя абсолютное большинство ей вряд ли удастся получить.

Лоренцию Плешка молдавский журналист издания Agora.md Наиболее вероятным результатом является или продолжение управления под руководством "Действия и солидарности", или хрупкая проевропейская коалиция, которая позволит реформам продолжаться, однако более медленными темпами из-за компромиссов и внутренних разногласий. Итак, Баланс сил, будет зависеть от коалиционных переговоров, явки избирателей и результатов меньших партий, таких как "Альтернатива" или "Наша партия", которые могут стать решающими для формирования коалиции.

Как результаты голосования могут изменить курс Молдовы?

По мнению Михая Исака, политический курс Молдовы будет зависеть от баланса сил в парламенте. Кабинет во главе с "Действием и солидарностью" будет продолжать курс на евроинтеграцию, но, вероятно, столкнется с большим количеством переговоров и медленными реформами по сравнению с монобольшинством 2021 – 2024 годов. Сильный результат партии Додона или других пророссийских сил может осложнить принятие законов, усилить призывы к "нейтралитету" и заставить "Действие и солидарность" смягчить свою проевропейскую позицию.

Пока же опросы свидетельствуют, что Молдова будет оставаться ориентированной на Европу, однако в парламенте возрастет конкуренция и усилится поляризация между пророссийскими и прозападными блоками,

– отмечает Исаак.

Журналист Лоренцию Плешка отмечает: более тревожным сценарием для Молдовы было бы формирование пророссийской коалиции. Это может в корне изменить политический курс страны, подорвать недавние реформы, ослабить институты и потенциально замедлить или даже откатить интеграцию в ЕС.

Михай Исак добавляет, что в случае вхождения пророссийских сил в правительство внешнеполитический курс Молдовы существенно изменится. Хотя это не обязательно будет означать прекращение переговоров о членстве в ЕС, такая коалиция "будет способствовать попыткам возобновить диалог с Кремлем" и делать акцент на нейтралитете страны. Этот подход напоминает более двусмысленное балансирование между Западом и Востоком, как в Грузии, и способен замедлить европейскую интеграцию Молдовы.

Михай Исак Аналитик по внешней политике телеканала TVR Moldova Аналитики отмечают, что на повестке дня три широких сценария после выборов: победа "Действия и солидарности", разнородная пророссийская коалиция или фрагментированный парламент без стабильного большинства. Каждый из них будет иметь очень разные последствия для траектории реформ и геополитической ориентации Молдовы. По сути, эти выборы рассматривают как стратегический тест, который определит, приблизится ли страна быстрее к ЕС, или вернется к орбите Москвы.

Почему тема войны в Украине стала частью предвыборной кампании?

Вопрос войны в Украине стал одним из ключевых в предвыборной кампании Молдовы. Проевропейская партия Майи Санду и пророссийские силы активно используют его в своих месседжах, подчеркивая угрозы и возможности. Михай Исак отмечает: хотя большинство избирателей волнуют повседневные проблемы – инфляция, рабочие места и коррупция, – война в Украине радикально изменила стратегический контекст Молдовы и обострила выбор, который стоит перед электоратом.

Накануне голосования президент Молдовы Майя Санду призвала граждан сделать проевропейский выбор, подчеркивая риски.

Пострадают все молдаване – независимо от того, за кого голосовали. Европа остановится на границе с Молдовой. Свобода передвижения может закончиться, а наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован. Таковы их планы, и они об этом заявляют открыто,

– рассказала Майя Санду.

Между тем Игорь Додон обвиняет Санду в попытке втянуть Молдову в войну, ведь ее поддержка Украины, по его мнению, якобы нарушает нейтральный статус страны. Додон отмечает, что Молдова не должна стоять ни на стороне Украины, ни на стороне России, надеясь, что конфликт скоро завершится. В случае победы его политическая сила обещает "продолжать диалог со всеми", включая Украину и ЕС, а также "обязательно восстановить контакты с Россией".

Худший сценарий – это если Молдову заставят открыть второй фронт, то есть дестабилизируют ситуацию в Приднестровье. Это самые большие риски для нас,

– сказал Додон.

Аналитик Михай Исак говорит, что риторика Додона, вместе с обещаниями снизить цены (например, путем возобновления импорта российского газа), нашла отклик у части избирателей, обеспокоенных последствиями войны для Молдовы.

Михай Могилдя, заместитель директора Института европейской политики и реформ, рассказал в комментарии 24 Каналу, что тему войны более активно используют именно пророссийские политические силы. И это может найти свою отдачу, поскольку около 80% молдаван очень боятся войны и возможного распространения боевых действий на территорию страны. Именно этим страхом особенно активно пользуются пророссийские силы, распространяя токсичные нарративы и пытаясь подать сотрудничество Молдовы с ЕС, НАТО и Украиной, как угрозу или потенциальную опасность для страны.

Михай Могилдя заместитель директора Института европейской политики и реформ Их аргументация такова: если Молдова пойдет по пути проевропейского курса, она якобы присоединится к НАТО, США и ЕС в их действиях против России, и война может расшириться на молдавскую территорию. Они также отмечают, что в течение последних трех лет Молдова значительно увеличила расходы на оборону, присоединилась к различным инициативам по безопасности и наладила партнерство в области безопасности и обороны с ЕС. По их мнению, это якобы готовит страну к войне и может втянуть ее в войну Запада против России в Украине.

Как Россия вмешивается в выборы в Молдове?

Аналитик Михай Исак рассказывает, что тема войны России против Украины прослеживается не только в политической риторике политических сил. В течение кампании активно использовалась пропаганда о войне в Украине. Российские государственные медиа и онлайн-сети манипуляций пытались формировать общественное мнение Молдовы, преимущественно в ущерб Украине.

Михай Исак Аналитик по внешней политике телеканала TVR Moldova Поток дезинформации (многие из которого имеют российское происхождение) имел целью подорвать поддержку Украины и укрепить пророссийские партии. Например, в Молдове распространялись фейковые нарративы о том, что западная поддержка Украины обернется против молдаван, что украинские беженцы создают нагрузку и угрозу безопасности, или что война является результатом провокаций Запада, а не агрессии России.

Группы, связанные с Россией, традиционно использовали ботов в соцсетях для атак на действующее руководство страны. Но манипуляциями в интернете пророссийские силы не ограничились.

В своем расследовании, журналисты Reuters выяснили, что Москва использовала молдавских священников для распространения собственной пропаганды. Россияне организовывали для них паломнические поездки, после которых священники создавали пропагандистские Telegram-каналы против политики евроинтеграции. Во время поездок им читали лекции о том, что Россия и Молдова связаны многовековыми традициями и общей верой и должны держаться вместе против морально падшего Запада.

Но и этого для Кремля оказалось недостаточно. Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия тратит сотни миллионов евро, чтобы подкупить избирателей и повлиять на результаты голосования в Молдове.

Республика Молдова находится в предвыборной кампании. Российская Федерация также находится в предвыборной кампании. Просто мы проводим кампанию в нашей стране, а Российская Федерация хочет проводить кампанию не в своей стране, а в нашей,

– подчеркнул Речан.

Речан назвал несколько методов, которыми Россия пытается повлиять на выборы в Молдове. Среди них – масштабный подкуп избирателей, более тысячи кибератак на критически важную государственную инфраструктуру в этом году, попытки подстрекательства к беспорядкам во время голосования и широкая дезинформационная кампания в интернете.

Лоренцию Плешка молдавский журналист издания Agora.md Именно поэтому Москва использует страну как "лабораторию влияния": тестирует нарративы, проникает через "грязные" деньги, эксплуатирует диаспору и манипулирует религией. Если эксперименты России в Молдове сработают, их можно будет повторить в любой стране Восточной Европы. Иными словами, для России Молдова – дешевый полигон с чрезвычайно высоким геополитическим потенциалом.

Журналист Лоренцию Плешка подчеркивает, что пророссийские каналы особенно активно работают в Гагаузии и Приднестровье, где электорат настроен пророссийски. Они стремятся дестабилизировать проевропейский курс Молдовы, подорвать доверие граждан к правительству и поддержать силы, ориентированные на Москву. Для Кремля Молдова важна не своими размерами или ресурсами, а символикой и возможностью создавать нестабильность с минимальными затратами.