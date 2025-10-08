Война в Украине продемонстрировала мощный потенциал морских дронов. Украинские беспилотники, в частности дроны "Магура", смогли стать настоящими хозяевами Черного моря.

В то же время ряд других стран начинает перенимать опыт Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Как повлияли морские дроны на войну?

Издание напоминает, беспилотные надводные аппараты дебютировали в современной оперативной деятельности в октябре 2022 года, когда Украина совершила рейд дронов на Черноморский флот России в гавани оккупированного Севастополя.

Хотя эта атака потерпела посредственного успеха, поскольку ни одной из целей не потопили, однако это стало переломным моментом, потому что уже через 3 года после этого налета украинские БпЛА стали хозяевами Черного моря.

Трудно заметные и так же трудно уязвимые, они фактически вытеснили российский обычный флот из Севастополя и заблокировали его корабли, оставшиеся, в Новороссийске,

– говорится в статье.

Дроны "Магура" теперь также оснащены пулеметами, зенитными ракетами и противокорабельными ракетами. Некоторые из них действуют как миниатюрные авианосцы, разворачивая квадрокоптеры-дроны, спрятанные под люком на палубе.

"Украина начала революцию в морской войне, невиданную со времен появления подводной лодки, или даже со времен замены парусов пароходом. Другие военно-морские государства принимают это во внимание", – отмечают в публикации.

Кто берет пример с Украины?

В прошлом году Китай выпустил в море многоцелевой надводный боевой беспилотник JARI-USV-A Orca. В то же время Тайвань представил 4 экспериментальных аппарата, созданные по образцу украинских "Магур".

Также, по данным издания, США приняли на вооружение эквивалент "Магуры" и начинают размещать большие беспилотные корабли. Королевский флот использует подводные дроны для поиска мин и подводных лодок.

Кроме вышеупомянутого, офицеры надводных сил размышляют над тем, как беспилотные суда могли бы функционировать в отдаленных, холодных водах северной Атлантики в случае возникновения возможной войны с Россией.

В Германии и скандинавских странах сейчас рассматривают, как опыт Черного моря можно перенести на Балтийское море, особенно когда речь идет о защите трубопроводов и подводных кабелей от саботажа.

Что известно об этих дронах?