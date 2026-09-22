Мы достигнем мира быстрее, чем кажется, – Трамп о войне в Украине

Дональд Трамп высказался о войне России против Украины. Он уверен, что окончание боевых действий может наступить "раньше, чем кажется".

Об этом президент США заявил 22 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Что Трамп говорит о войне?

В своем выступлении Трамп отметил, что Белый дом "очень тесно" работает с украинским и российским лидерами, чтобы завершить войну. "Думаю, это произойдет быстрее, чем люди осознают, что это уже позади", – сказал он.

Я смотрю на те фотографии с поля боя и действительно не хочу их больше видеть,

– добавил американский лидер о войне в Украине.

По его словам, ежемесячно на войне гибнут 25 тысяч молодых людей.

Трамп также назвал "мощным" подписанный им законопроект покойного сенатора Линдси Грэма по поводу санкций против России. Следовательно, президент США получил "огромные новые тарифные полномочия". Это, как он утверждает, поможет завершить войну.

Отдельно президент США поблагодарил свою супругу Меланию за работу над возвращением в семьи украинских детей, которых Россия похитила из Украины.

Напомним, в этот же день запланирована встреча президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Известно, что они обсудят, в частности, взаимное с Россией прекращение атак по энергетической инфраструктуре.