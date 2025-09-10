Польша в "постоянном контакте" с командованием НАТО по атаке БПЛА, – Туск
- Несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши, что привело к повышенным мерам безопасности и закрытию трех аэропортов.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил Генеральному секретарю НАТО о ситуации и заявил о постоянном контакте с командованием Альянса.
В ночь на 10 сентября сразу несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что уже проинформировал об этом генерального секретаря НАТО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Туска в соцсети Х.
Читайте также "Акт войны": в США отреагировали на российские "Шахеды" в воздушном пространстве Польши
Как Туск отреагировал на нарушение воздушного пространства?
Дональд Туск проинформировал Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и действиях, предпринятых Польшей против объектов, нарушивших воздушное пространство.
Мы постоянно поддерживаем контакт,
– подчеркнул польский премьер.
Ранее Туск также сообщал, что в Польше идет операция, связанная с многочисленными нарушениями воздушного пространства, военные уже применили оружие против целей.
По словам премьера, он постоянно общается с президентом и министром обороны Польши, а также получил непосредственный отчет от оперативного командующего.
Что известно о российских "Шахедах" в Польше?
- В ночь на 10 сентября во время атаки по Украине на территорию Польши залетели несколько "Шахедов". В оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что эти нарушения воздушного пространства были "беспрецедентными".
- В ответ Польша подняла авиацию – мониторинговые сообщества насчитали 5 F-16 и несколько F-35. А также самолет SAAB, то есть самолет дальней разведки. Кроме того, сообщалось, что свои самолеты подняли Румыния, Венгрия, Словакия и даже Нидерланды.
- В Польше также закрыты три аэропорта – Жешув-Ясенка (EPRZ), Люблин-Свидник (EPLB) и Варшава-Шопен (EPWA). Сообщается, что аэропорт в Жешуве закрыт из-за "незапланированной военной активности", закрытие действует по меньшей мере до 6 утра.