В ночь на 10 сентября сразу несколько российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что уже проинформировал об этом генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Туска в соцсети Х.

Как Туск отреагировал на нарушение воздушного пространства?

Дональд Туск проинформировал Генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и действиях, предпринятых Польшей против объектов, нарушивших воздушное пространство.

Мы постоянно поддерживаем контакт,

– подчеркнул польский премьер.

Ранее Туск также сообщал, что в Польше идет операция, связанная с многочисленными нарушениями воздушного пространства, военные уже применили оружие против целей.

По словам премьера, он постоянно общается с президентом и министром обороны Польши, а также получил непосредственный отчет от оперативного командующего.

Что известно о российских "Шахедах" в Польше?