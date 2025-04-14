Рассекреченный отчет ЦРУ: НЛО мог напасть на советских военных в конце 1980-х, – Fox News

Рассекреченный архив ЦРУ, обнародованный на официальном сайте агентства, содержит заявления о якобы атаке НЛО на советских военных. "Разгневать инопланетян" в СССР могли тем, что перед тем сбили неизвестный объект над военной базой.

Инцидент на территории СССР в конце 1980-х годов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News, ссылающегося на документ ЦРУ.

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Советские военные могли вступить в конфликт с инопланетянами в конце 1980-х

Как сообщает Fox News, в документе говорится о событиях, произошедших между 1989 и 1990 годами. Во время военных учений советские солдаты обнаружили неизвестный объект "в воздухе в форме тарелки" и сбили его.

После падения обломков из них вышли пять гуманоидов с "большими головами и большими черными глазами". Затем эти существа с пронзительным звуком объединились в единый объект, вспыхнувший ярким светом. После этого, согласно документу, 23 военных превратились в каменные столбы, а лишь двое выжили – вероятно потому, что находились в тени.

"Официальные лица написали, что останки "окаменевших солдат" и космический корабль перевезли на секретную научно-исследовательскую базу под Москвой, где было обнаружено, что молекулярная структура солдат совпадает с молекулярной структурой известняка. В документе утверждается, что ученые считают причиной "источник энергии", который еще не был известен людям", – пишет Fox News.

В ЦРУ отметили, что инцидент вызывает беспокойство из-за возможного наличия у пришельцев технологий, значительно опережающих земные.

По информации разведки, именно советские войска инициировали столкновение, открыв огонь по НЛО.

Официально ЦРУ не комментировали этот отчет.

Вирусный отчет суммирует статью, опубликованную Canadian Weekly World News и украинской газетой "Голос Украины", которая была впервые опубликована в мае 2000 года, отметили в Fox News. Вероятно отчет является итогом информации из открытых источников.