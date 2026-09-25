Европа может не успеть: появился тревожный отчет о угрозе от России

Европейский Союз не достаточно быстро и эффективно наращивает свой оборонный потенциал. Из-за этого к 2030 году он может оказаться не готовым к защите от России.

Об этом говорится в резюме доклада ЕС, подготовленного для лидеров стран блока, пишет Reuters.

Готов ли ЕС противостоять угрозе со стороны России?

По данным Европейского оборонного агентства, нынешние планы стран ЕС не позволяют устранить пробелы в таких сферах, как противовоздушная и противоракетная оборона, сухопутные боевые силы, военно-морские силы, запасы боеприпасов и беспилотники.

В агентстве считают, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью и угрозы со стороны России Европе необходимо значительно быстрее укреплять оборону, чтобы быть готовой к 2030 году.

В агентстве признают беспрецедентный прогресс ЕС в укреплении обороны, но этого все равно недостаточно.

Лидеры 27 стран ЕС заказали этот отчет в прошлом году, чтобы оценить прогресс в укреплении обороны Европы.

Решение было принято на фоне войны России против Украины и призывов президента США Дональда Трампа к европейским странам делать больше для собственной безопасности.

На фоне неопределенной международной ситуации лидеры ЕС в прошлом году поставили перед собой цель – подготовить Европу к самостоятельной обороне к 2030 году. Ожидается, что министры обороны стран ЕС обсудят отчет Европейского оборонного агентства в Брюсселе в понедельник.

После этого документ будет передан лидерам стран блока.

В резюме отчета отмечается, что ЕС добился прогресса в увеличении оборонных расходов, развитии военного потенциала и готовности оборонной промышленности. Этому, в частности, способствовало углубление сотрудничества с Украиной.

Нынешних темпов и вложенных средств пока недостаточно, чтобы Европа располагала достаточными военными силами, которые можно быстро мобилизовать и эффективно использовать.

Напомним, датская военная разведка предупреждает, что Россия может в ближайшие месяцы усилить гибридные атаки против Европы. Речь идет, в частности, о диверсиях и кибератаках, которые могут быть направлены на срыв военной помощи Украине и ослабление НАТО.