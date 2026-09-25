Про це йдеться у резюме звіту ЄС, підготовленого для лідерів країн блоку, пише Reuters.

Чи готовий ЄС протистояти загрозі з Росії?

За даними Європейського оборонного агентства, нинішні плани країн ЄС не дозволяють закрити прогалини у таких сферах, як протиповітряна та протиракетна оборона, сухопутні бойові сили, військово-морські сили, запаси боєприпасів і безпілотники.

В агентстві вважають, що через погіршення безпекової ситуації та загрозу з боку Росії Європі потрібно значно швидше посилювати оборону, щоб бути готовою до 2030 року.

В агентстві визнають безпрецедентний прогрес ЄС у зміцненні оборони, але цього однаково недостатньо.

Лідери 27 країн ЄС замовили цей звіт минулого року, щоб оцінити прогрес у зміцненні оборони Європи.

Рішення ухвалили на тлі війни Росії проти України та закликів президента США Дональда Трампа до європейських країн робити більше для власної безпеки.

На тлі невизначеної міжнародної ситуації лідери ЄС торік поставили перед собою мету – підготувати Європу до самостійної оборони до 2030 року. Очікується, що міністри оборони країн ЄС обговорять звіт Європейського оборонного агентства в Брюсселі в понеділок.

Після цього документ передадуть лідерам країн блоку.

У резюме звіту зазначається, що ЄС досяг прогресу у збільшенні оборонних витрат, розвитку військових спроможностей та готовності оборонної промисловості. Цьому, зокрема, сприяло поглиблення співпраці з Україною.

Нинішніх темпів і вкладених коштів поки недостатньо, щоб Європа мала достатньо військових сил, які можна швидко залучити та ефективно використовувати.

Нагадаємо, данська військова розвідка попереджає, що Росія може найближчими місяцями посилити гібридні атаки проти Європи. Йдеться, зокрема, про диверсії та кібератаки, які можуть бути спрямовані на зрив військової допомоги Україні та послаблення НАТО.