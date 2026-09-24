Згідно з новою доповіддю данської військової розвідки DDIS, ситуація з безпекою в Європі суттєво погіршилася порівняно з початком 2025 року.

Які подробиці?

Фахівці зафіксували зростання кількості диверсій на залізниці, кібератак на критичну інфраструктуру, а також випадків порушення повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками та провокацій військово-морських сил Росії в Балтійському морі.

Чому Кремль іде на загострення?

Аналітики Копенгагена пояснюють активізацію диверсійних дій важким становищем російської армії у війні проти України.

Москва зазнає значних втрат при мінімальних територіальних здобутках, а регулярні удари українських далекобійних дронів по глибокому тилу країни-агресорки завдають серйозної шкоди оборонній промисловості та енергетиці.

У доповіді зазначається, що російське керівництво розглядає найближчі роки як вікно можливостей для зміни безпекового порядку в Європі, оскільки побоюється зміцнення автономного оборонного потенціалу ЄС до 2030 року.

Якщо раніше гібридні операції мали на меті залякати європейців, то тепер вони спрямовані на фізичне припинення постачання західного озброєння в Україну.

Загроза обмежених військових операцій

Розвідники також вважають низьким, але зростаючим ризик обмежених військових провокацій проти країн НАТО, які межують із Росією. Серед можливих сценаріїв називають:

поодинокі удари по логістичній інфраструктурі;

операції під чужим прапором із використанням БпЛА українського виробництва;

короткочасне проникнення військових без розпізнавальних знаків.

Водночас повномасштабне відкрите вторгнення російських військ на територію країн Альянсу протягом найближчих пів року оцінюється як украй малоймовірне.

Для підготовки такої масштабної операції Росії знадобилося б щонайменше шість місяців відкритого накопичення сил біля кордонів.

Європа посилює захист інфраструктури

Нагадаємо, раніше ми писали, що європейські країни вже розпочали підготовку до можливої ескалації. Зокрема, уряд Франції за дорученням президента Еммануеля Макрона розробляє комплексний план захисту стратегічних об'єктів від кібератак та повітряних загроз.

До того ж, у Великій Британії зафіксували понад 360 випадків незаконного спостереження та спроб диверсій за останній рік.

Литва планує разом із Польщею опрацювати спільні заходи для евакуації своїх громадян у разі можливого російського вторгнення. Про такі наміри заявив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс.