Началась "гибридная война" против Европы: в Дании предупредили о новых нарушениях пространства
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила о возможности новых гибридных атак на страну, отметив, что такие случаи уже демонстрируют начало "гибридной войны против Европы".
- Министр обороны Троельс Лунд Поульсен признал, что реакция на последние инциденты была медленной, но отметил, что Дания имеет много технологий для противодействия, хотя они сработали недостаточно эффективно.
Дании стоит ожидать дальнейших "гибридных атак" на страну в будущем, подобные тем, когда в воздушном пространстве фиксировали неизвестные беспилотники.
О соответствующей угрозе предупредила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг, 25 сентября, в обращении к нации, сообщает 24 Канал.
К чему готовятся в Дании?
Метте Фредериксен отметила, что последние нарушения воздушного пространства продемонстрировали то, что "мы находимся в начале гибридной войны против Европы". По ее мнению, таких случаев станет все больше.
Мы видим определенный паттерн, и он не выглядит хорошо,
– заявила она.
По ее словам, пока датские власти не определили, кто стоит за гибридными атаками на "аэропорты и другую критическую инфраструктуру". Несмотря на это, она намекнула на ответственность Кремля за эти инциденты.
"Мы можем по крайней мере констатировать, что существует одна страна, которая прежде всего представляет угрозу для безопасности Европы – и это Россия", – отметила премьер-министр Дании в контексте и нарушений пространства других государств.
Министр обороны признал проблемы с реакцией
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, по данным TV2, сказал, что не видит причин для "сокрушительной критики" правительства, которую можно было слышать накануне от многих комментаторов, но признал определенные проблемы.
В некоторых вещах, произошедших с нами за эту неделю, мы действовали слишком медленно – и Вооруженные силы, и полиция. Но, думаю, мы уже улучшили ситуацию и ускорились. Или мы идеальны? Нет,
– добавил руководитель оборонного ведомства.
Он считает несправедливыми заявления о том, что ситуация "не под контролем". По его словам, в Дании "очень много технологий" для противодействия, однако министр признал, что все сработало "недостаточно хорошо".
Что известно о нарушении воздушного пространства Дании?
- В понедельник, 22 сентября, в Дании временно закрывали международный аэропорт Копенгагена из-за сообщения о дронах, их не сбивали. Заместитель помощника комиссара Якоб Хансен отметил, что дроны просто исчезли.
- Уже ночью 25 сентября дроны были замечены вблизи аэропорта Ольборг. Представитель аэропорта отказался комментировать количество дронов. Также тогда зафиксировали дроны возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе.
- Уже ночью 26 сентября в воздушном пространстве Дании в третий раз за неделю заметили неизвестные дроны. Страна останавливала рейсы в аэропорту Ольборга. Россияне, которых подозревают в атаках, заявили, что они непричастны.