Дании стоит ожидать дальнейших "гибридных атак" на страну в будущем, подобные тем, когда в воздушном пространстве фиксировали неизвестные беспилотники.

О соответствующей угрозе предупредила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг, 25 сентября, в обращении к нации, сообщает 24 Канал.

К чему готовятся в Дании?

Метте Фредериксен отметила, что последние нарушения воздушного пространства продемонстрировали то, что "мы находимся в начале гибридной войны против Европы". По ее мнению, таких случаев станет все больше.

Мы видим определенный паттерн, и он не выглядит хорошо,

– заявила она.

По ее словам, пока датские власти не определили, кто стоит за гибридными атаками на "аэропорты и другую критическую инфраструктуру". Несмотря на это, она намекнула на ответственность Кремля за эти инциденты.

"Мы можем по крайней мере констатировать, что существует одна страна, которая прежде всего представляет угрозу для безопасности Европы – и это Россия", – отметила премьер-министр Дании в контексте и нарушений пространства других государств.

Министр обороны признал проблемы с реакцией

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, по данным TV2, сказал, что не видит причин для "сокрушительной критики" правительства, которую можно было слышать накануне от многих комментаторов, но признал определенные проблемы.

В некоторых вещах, произошедших с нами за эту неделю, мы действовали слишком медленно – и Вооруженные силы, и полиция. Но, думаю, мы уже улучшили ситуацию и ускорились. Или мы идеальны? Нет,

– добавил руководитель оборонного ведомства.

Он считает несправедливыми заявления о том, что ситуация "не под контролем". По его словам, в Дании "очень много технологий" для противодействия, однако министр признал, что все сработало "недостаточно хорошо".

Что известно о нарушении воздушного пространства Дании?