Почалась "гібридна війна" проти Європи: у Данії попередили про нові порушення простору
- Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила про можливість нових гібридних атак на країну, зазначивши, що такі випадки вже демонструють початок "гібридної війни проти Європи".
- Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен визнав, що реакція на останні інциденти була повільною, але зазначив, що Данія має багато технологій для протидії, хоча вони спрацювали недостатньо ефективно.
Данії варто очікувати подальших "гібридних атак" на країну у майбутньому, подібні до тих, коли у повітряному просторі фіксували невідомі безпілотники.
Про відповідну загрозу попередила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер, 25 вересня, у зверненні до нації, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Дрони над Данією: чому Росія безкарно атакує Європу, а Польща хоче збивати російські літаки без дозволу НАТО
До чого готуються у Данії?
Метте Фредеріксен наголосила, що останні порушення повітряного простору продемонстрували те, що "ми перебуваємо на початку гібридної війни проти Європи". На її думку, таких випадків стане дедалі більше.
Ми бачимо певний патерн, і він не виглядає добре,
– заявила вона.
За її словами, наразі данська влада не визначила, хто стоїть за гібридними атаками на "аеропорти та іншу критичну інфраструктуру". Попри це, вона натякнула на відповідальність Кремля за ці інциденти.
"Ми можемо принаймні констатувати, що існує одна країна, яка насамперед становить загрозу для безпеки Європи – і це Росія", – зауважила прем'єр-міністерка Данії у контексті й порушень простору інших держав.
Міністр оборони визнав проблеми з реакцією
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, за даними TV2, сказав, що не бачить причин для "нищівної критики" уряду, яку можна було чути напередодні від багатьох коментаторів, але визнав певні проблеми.
У деяких речах, що сталися з нами за цей тиждень, ми діяли надто повільно – і Збройні сили, і поліція. Але, думаю, ми вже покращили ситуацію і прискорилися. Чи ми ідеальні? Ні,
– додав керівник оборонного відомства.
Він вважає несправедливими заяви про те, що ситуація "не під контролем". За його словами, у Данії "дуже багато технологій" для протидії, проте міністр визнав, що усе спрацювало "недостатньо добре".
Що відомо про порушення повітряного простору Данії?
- У понеділок, 22 вересня, у Данії тимчасово закривали міжнародний аеропорт Копенгагена через повідомлення про дрони, їх не збивали. Заступник помічника комісара Якоб Хансен зазначив, що дрони просто зникли.
- Вже вночі 25 вересня дрони помітили поблизу аеропорту "Ольборг. Речник аеропорту відмовився коментувати кількість дронів. Також тоді зафіксували дрони біля аеропортів в Есб'єрзі, Сендерборзі та Скрідструпі.
- Вже вночі 26 вересня у повітряному просторі Данії втретє за тиждень помітили невідомі дрони. Країна зупиняла рейси в аеропорті Ольборга. Росіяни, яких підозрюють в атаках, заявили, що вони непричетні.