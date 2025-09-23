НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство, – Трамп
Дональд Трамп считает, что Альянс должен действовать жестче в отношении российских самолетов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Трампа во время заявлений Владимира Зеленского и президента США для медиа.
Что сказал Трамп о российских самолетах, которые залетают на территорию НАТО?
Журналисты спросили президента США, должны ли страны – члены НАТО сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.
Ответ Трампа был короче вопроса.
Да, я думаю, что они должны,
– ответил он.
Заявление Трампа: смотрите видео
В то же время когда репортеры спросили, поддержит ли США союзников по НАТО, если те собьют российский самолет, Трамп сказал: "Это зависит от обстоятельств".
Также президента спросили о ситуации в Дании, когда воздушное пространство страны нарушили российские дроны. Но Трамп сказал, что не будет отвечать на этот вопрос, пока не узнает детали.
Еще лидер Соединенных Штатов долго говорил о том, что страны НАТО сейчас выделяют больше на оборону, повысив выделение процента ВВП с 2 до 5.