Дональд Трамп считает, что Альянс должен действовать жестче в отношении российских самолетов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Трампа во время заявлений Владимира Зеленского и президента США для медиа.

Смотрите также Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые заявления для СМИ

Что сказал Трамп о российских самолетах, которые залетают на территорию НАТО?

Журналисты спросили президента США, должны ли страны – члены НАТО сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.

Ответ Трампа был короче вопроса.

Да, я думаю, что они должны,

– ответил он.

Заявление Трампа: смотрите видео

В то же время когда репортеры спросили, поддержит ли США союзников по НАТО, если те собьют российский самолет, Трамп сказал: "Это зависит от обстоятельств".

Также президента спросили о ситуации в Дании, когда воздушное пространство страны нарушили российские дроны. Но Трамп сказал, что не будет отвечать на этот вопрос, пока не узнает детали.

Еще лидер Соединенных Штатов долго говорил о том, что страны НАТО сейчас выделяют больше на оборону, повысив выделение процента ВВП с 2 до 5.