"Россия уже проиграла войну": президент Литвы выступил с громкой речью с трибуны Генассамблеи

Россия уже проиграла войну. Ведь она потеряла более полумиллиона военнослужащих, а достичь главной цели – ликвидировать независимость Украины – не смогла.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Что Науседа сказал о войне в Украине?

По словам Науседы, российские власти оказались в сложной ситуации и продолжают повышать ставки, поскольку не готовы признать провал своих военных целей.

Литовский лидер считает, что Кремль опасается как международной ответственности, так и возможной мести со стороны собственного народа.

Президент Литвы напомнил, что за последний год Россия захватила лишь около 0,3% территории Украины, потеряв при этом более 400 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Науседа подчеркнул, что, несмотря на огромные усилия и потери, Россия не достигла желаемого результата.

Украина при этом продолжает существовать как независимое государство, а ее язык, культура и национальная идентичность сохраняются и развиваются.

Отметим, что в своих выступлениях с трибуны Генассамблеи ООН многие лидеры упомянули о войне России против Украины.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон призвал как можно скорее начать содержательные переговоры между Киевом и Москвой. Он предложил ввести двусторонний мораторий: на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, а также по судам в Черном море.

Президент Финляндии Александр Стубб назвал войну России против Украины незаконной и неспровоцированной. Политик считает, что последствия войны будут ощущаться еще долго, ведь от ее исхода зависит соблюдение международных правил не только в Украине, но и во всем мире.