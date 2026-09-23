Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

Що Науседа сказав про війну в Україні?

За словами Науседи, російська влада опинилася у складній ситуації та продовжує підвищувати ставки, оскільки не готова визнати провал своїх воєнних цілей.

Литовський лідер вважає, що Кремль побоюється як міжнародної відповідальності, так і можливої помсти з боку власного народу.

Президент Литви нагадав, що за останній рік Росія захопила лише близько 0,3% території України, втративши при цьому понад 400 тисяч військових убитими та пораненими.

Науседа наголосив, що попри величезні зусилля та втрати Росія не досягла бажаного результату.

Україна при цьому продовжує існувати як незалежна держава, а її мова, культура та національна ідентичність зберігаються та розвиваються.

Зауважимо, що у своїх промовах з трибуни Генасамблеї ООН чимало лідерів згадали про війну Росії проти України.

Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон закликав якнайшвидше розпочати змістовні переговори між Києвом та Москвою. Він запропонував запровадити двосторонній мораторій: на удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі, а також по суднах у Чорному морі.

Президент Фінляндії Александер Стубб назвав війну Росії проти України незаконною та неспровокованою. Політик вважає, що наслідки війни відчуватимуться ще довго, адже від її результату залежить дотримання міжнародних правил не лише в Україні, а й у всьому світі.