Про це стало відомо з онлайн-трансляції ООН.

Чергова сесія Генасамблеї ООН

Вранці, за місцевим часом, відбулось відкриття 81-ї сесії Генасамблеї ООН. Дебати пройдуть під головуванням президента, представника Бангладеш Халілура Рахмана.

Як передає Укрінформ, після виступів президента Генасамблеї та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша як зазвичай першими до слова долучаться лідери Бразилії та США – Луїс Інасіу Лула да Сілва та Дональд Трамп.

У першій половині дня також заплановані виступи лідерів Туреччини, Литви, Фінляндії, Франції, Киргизстану, Катару, Єгипту та Люксембургу.

Надалі з промовами вийдуть очільники Південної Кореї, Великої Британії, Японії, Швейцарії, Туркменістану, Марокко та інших держав.

Президент України Володимир Зеленський виступатиме на сесії в середу, 23 вересня, близько 21:00 за Києвом.

Дебати високого рівня триватимуть з 22 по 28 вересня, з перервою в неділю.

До слова, цього дня також запланована зустріч українського та американського лідерів. ЗМІ дізнались, що до переговорів також долучаться спецпредставники Дональда Трампа, а саме Стів Віткофф, Джаред Кушнер й Марко Рубіо.