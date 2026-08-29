Мировой энергетический рынок готовится к масштабным перераспределениям из-за неожиданного соглашения между США и Венесуэлой. Оно позволит взять под контроль более 60 миллиардов баррелей подтвержденных запасов нефти этой страны.

Президент США Дональд Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social о заключении "исторического" нефтяного соглашения с Венесуэлой. По его словам, американская сторона обеспечила мажоритарный контроль над более чем 65 миллиардами баррелей подтвержденных запасов нефти без каких-либо затрат для американского бюджета.

Детали нефтяного соглашения

По информации источников CBS News в американской администрации, временный президент Венесуэлы Делси Родригес предоставила вновь созданному совместному частному предприятию 100-летнюю концессию на разработку месторождений. Запасы этих участков оцениваются в 63 миллиарда баррелей, а правительство США получит 55% доли в этой структуре.

Американские чиновники подчеркивают, что созданное предприятие станет вторым по величине корпоративным владельцем подтвержденных запасов нефти в мире, уступая лишь саудовской компании Saudi Aramco.

Для венесуэльского народа это соглашение принесет почти 100 миллиардов долларов частных инвестиций, обеспечит тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и будет способствовать восстановлению экономики Венесуэлы,

– отметил государственный секретарь США Марко Рубио.

Контекст и состояние отрасли

На данный момент точно неизвестно, какие именно компании примут участие в реализации проекта. Однако в Венесуэле остались лишь несколько иностранных нефтегазовых гигантов, среди которых американская Chevron, испанская Repsol и итальянская Eni. Большинство других больших игроков рынка покинули страну почти 20 лет назад из-за национализации активов во времена бывшего президента Уго Чавеса.

По данным Управления энергетической информации США, Венесуэла обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти, превышающими 300 миллиардов баррелей. В то же время нефтяная отрасль страны длительное время пришла в упадок из-за хронического недофинансирования, износа инфраструктуры и жестких международных ограничений.

К слову, западные журналисты побывали на нефтеперерабатывающих заводах "Амуай" и "Кардон" и выяснили, что предприятия находятся в аварийном состоянии из-за отсутствия надлежащего обслуживания. По данным аналитиков, это существенно затрудняет восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, несмотря на обещания Вашингтона привлечь 100 миллиардов долларов иностранных инвестиций.