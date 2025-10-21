Под руку с женой и с книгой Дюма: Саркози прибыл в тюрьму для 5-летнего заключения
- Бывший президент Франции Николя Саркози начал отбывать 5-летний срок заключения за коррупцию в тюрьме Ла-Санте в Париже, но планирует подавать апелляцию.
- Саркози осужден за преступный сговор в финансировании его избирательной кампании 2007 года средствами из Ливии, а в поддержку экс-президента собрались сотни его сторонников в Париже.
Бывший президент Франции прибыл в парижскую тюрьму для начала отбывания своего срока заключения. Однако с приговором Саркози не соглашается и планирует подавать апелляцию.
Во вторник, 21 октября, бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму для отбывания 5-летнего срока заключения за коррупцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Смотрите также На Саркози надели электронный браслет: впервые такую меру применили против экс-лидера Франции
Что говорит Саркози о приговоре суда?
В прошлом месяце Николя Саркози был осужден за преступный сговор в схеме финансирования его избирательной кампании в 2007 году средствами из Ливии в обмен на дипломатические услуги.
В тюрьму в этот вторник Саркози явился за руку со своей женой Карлой Бруни-Саркози, а по дороге в тюрьму Ла-Санте на юге Парижа его автомобиль был окружен десятками полицейского транспорта.
На собрании также присутствовали дети и внуки заключенного.
По дороге Саркози опубликовал пост, в котором отметил, что он "невиновный человек" и что он испытывает "глубокое сожаление за Францию, которая унижена проявлением мести, доведшей ненависть до беспрецедентного уровня".
Я хочу сказать им своей непоколебимой силой, что сегодня утром посадили не бывшего президента Республики, а невиновного человека,
– продолжил он.
А также отметил, что не согласен с приговором и будет продолжать этот судебный скандал и добавил, что его "не стоит жалеть, потому что рядом со мной моя жена и дети, а моих друзей бесчисленное количество".
70-летний Саркози с обвинением не согласен, поэтому намерен обжаловать решение. Это он сможет сделать только после начала отбывания срока, а судьи будут иметь на рассмотрение дела до двух месяцев.
Где будет отбывать заключение бывший лидер Франции?
Бывший президент, который ушел в отставку в 2012 году, будет находиться в отдельной камере, или в так называемом "VIP-крыле" тюремного комплекса Ла-Санте.
Это крыло обычно отведено для заключенных, которых считают опасными или уязвимыми из-за рисков для их безопасности. Сюда могут попасть политики, бывшие правоохранители, члены ультраправых движений или связанные с террористическими группировками.
По информации СМИ, Саркози, кроме сумки с теплой одеждой позволили взять три книги, среди которых "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, а также 10 семейных фотографий.
Как отреагировали французы на этот инцидент?
Сотни сторонников собрались в фешенебельном парижском районе, где проживает бывший лидер Франции, чтобы поддержать Саркози. Они аплодировали, скандировали "Николя, Николя" и пели французский гимн. А на соседнем заборе вывесили два французских флага с надписями: "Мужество, Николя, возвращайся скорее" и "настоящая Франция с Николя".
Одна из участников акции 67-летняя Мишель Перие сказала, что сейчас пришла поддержать экс-президента, "потому что царит гнев, несправедливость".
Он не похож на других обвиняемых, он хранит государственные тайны, он всегда выполнял свою работу с высоко поднятой головой. Мы не понимаем,
– добавила парижанка.
Какие детали дела о коррупции Саркози нам известны?
Это первый подобный случай во Франции, когда бывший президент получил реальный срок заключения.
В декабре 2024 Саркози приговорили к двум годам лишения свободы за коррупцию и торговлю влиянием и год под домашним арестом. Апелляцию бывшего президента отклонили и приговор стал окончательным.
Расследование выявило, что Саркози вместе со своим адвокатом и бывшим помощником Генпрокурора образовали "коррупционный пакт", согласно которому он получал конфиденциальную информацию о собственном расследовании. За это ему обещали помощь в трудоустройстве в Монако, в частности через встречи с князем.
70-летнего Саркози также подозревают в финансировании его предвыборной кампании 2005 – 2007 годов ливийским режимом Каддафи и в коррупции. В конце концов его признали виновным в преступном сговоре, связанном с попытками его помощников получить средства из Ливии для кампании 2007 года.