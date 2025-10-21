Бывший президент Франции прибыл в парижскую тюрьму для начала отбывания своего срока заключения. Однако с приговором Саркози не соглашается и планирует подавать апелляцию.

Во вторник, 21 октября, бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму для отбывания 5-летнего срока заключения за коррупцию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что говорит Саркози о приговоре суда?

В прошлом месяце Николя Саркози был осужден за преступный сговор в схеме финансирования его избирательной кампании в 2007 году средствами из Ливии в обмен на дипломатические услуги.

В тюрьму в этот вторник Саркози явился за руку со своей женой Карлой Бруни-Саркози, а по дороге в тюрьму Ла-Санте на юге Парижа его автомобиль был окружен десятками полицейского транспорта.

На собрании также присутствовали дети и внуки заключенного.

По дороге Саркози опубликовал пост, в котором отметил, что он "невиновный человек" и что он испытывает "глубокое сожаление за Францию, которая унижена проявлением мести, доведшей ненависть до беспрецедентного уровня".

Я хочу сказать им своей непоколебимой силой, что сегодня утром посадили не бывшего президента Республики, а невиновного человека,

– продолжил он.

А также отметил, что не согласен с приговором и будет продолжать этот судебный скандал и добавил, что его "не стоит жалеть, потому что рядом со мной моя жена и дети, а моих друзей бесчисленное количество".

70-летний Саркози с обвинением не согласен, поэтому намерен обжаловать решение. Это он сможет сделать только после начала отбывания срока, а судьи будут иметь на рассмотрение дела до двух месяцев.

Где будет отбывать заключение бывший лидер Франции?

Бывший президент, который ушел в отставку в 2012 году, будет находиться в отдельной камере, или в так называемом "VIP-крыле" тюремного комплекса Ла-Санте.

Это крыло обычно отведено для заключенных, которых считают опасными или уязвимыми из-за рисков для их безопасности. Сюда могут попасть политики, бывшие правоохранители, члены ультраправых движений или связанные с террористическими группировками.

По информации СМИ, Саркози, кроме сумки с теплой одеждой позволили взять три книги, среди которых "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, а также 10 семейных фотографий.

Как отреагировали французы на этот инцидент?

Сотни сторонников собрались в фешенебельном парижском районе, где проживает бывший лидер Франции, чтобы поддержать Саркози. Они аплодировали, скандировали "Николя, Николя" и пели французский гимн. А на соседнем заборе вывесили два французских флага с надписями: "Мужество, Николя, возвращайся скорее" и "настоящая Франция с Николя".

Одна из участников акции 67-летняя Мишель Перие сказала, что сейчас пришла поддержать экс-президента, "потому что царит гнев, несправедливость".

Он не похож на других обвиняемых, он хранит государственные тайны, он всегда выполнял свою работу с высоко поднятой головой. Мы не понимаем,

– добавила парижанка.

Какие детали дела о коррупции Саркози нам известны?