21 жовтня, 13:25
Попід руку з дружиною та з книжкою Дюма: Саркозі прибув в тюрму для 5-річного ув'язнення

Діана Подзігун
Основні тези
  • Колишній президент Франції Ніколя Саркозі почав відбувати 5-річний термін ув'язнення за корупцію у в'язниці Ла-Санте в Парижі, але планує подавати апеляцію.
  • Саркозі засуджено за злочинну змову у фінансуванні його виборчої кампанії 2007 року коштами з Лівії, а на підтримку експрезидента зібралися сотні його прихильників у Парижі.

Колишній президент Франції прибув до паризької в'язниці для початку відбування свого терміну ув'язнення. Одак з вироком Саркозі не погоджується та планує подавати апеляцію.

У вівторок, 21 жовтня, колишній президент Франції Ніколя Саркозі прибув до в'язниці для відбування 5-річного терміну ув'язнення за корупцію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Що каже Саркозі про вирок суду?

Минулого місяця Ніколя Саркозі було засуджено за злочинну змову у схемі фінансування його виборчої кампанії у 2007 році коштами з Лівії в обмін на дипломатичні послуги.

До в'язниці цього вівторка Саркозі з'явився за руку зі своєю дружиною Карлою Бруні-Саркозі, а дорогою до в’язниці Ла-Санте на півдні Парижа його автомобіль був оточений десятками поліцейського транспорту.

На зібранні також були присутні діти та онуки ув'язненого.

Дорогою Саркозі опублікував пост, у якому зазначив, що він "невинна людина" і що він відчуває "глибокий жаль за Францію, яка принижена виявом помсти, що довела ненависть до безпрецедентного рівня".

Я хочу сказати їм своєю непохитною силою, що сьогодні вранці ув’язнили не колишнього президента Республіки, а невинну людину, 
– продовжив він.

А також наголосив, що не згоден з вироком та буде продовжувати цей судовий скандал та додав, що його "не варто жаліти, бо поруч зі мною моя дружина та діти, а моїх друзів незліченна кількість".

70-річний Саркозі з обвинуваченням не згоден, тож має намір оскаржувати рішення. Це він зможе зробити лише після початку відбування терміну, а судді матимуть на розгляд справи до двох місяців.

Де буде відбувати ув'язнення колишній лідер Франції?

Колишній президент, який пішов у відставку у 2012 році перебуватиме в окремій камері, або в так званому "VIP-крилі" тюремного комплексу Ла-Санте.

Це крило зазвичай відведене для в'язнів, яких вважають небезпечними або вразливими через ризики для їхньої безпеки. Сюди можуть потрапити політики, колишні правоохоронці, члени ультраправих рухів чи пов'язані з терористичними угрупуваннями. 

За інформацією ЗМІ, Саркозі, окрім сумки з теплим одягом дозволили взяти три книги, серед яких "Граф Монте-Крісто" Александра Дюма, а також 10 сімейних фотографій.

Як відреагували французи на цей інцидент?

Сотні прихильників зібрались у фешенебельному паризькому районі, де проживає колишній лідер Франції, щоб підтримати Саркозі. Вони аплодували, скандували "Ніколя, Ніколя" та співали французький гімн. А на сусідньому паркані вивісили два французькі прапори з написами: "Мужність, Ніколя, повертайся швидше" та "справжня Франція з Ніколя".

Одна з учасників акції 67-річна Мішель Періє сказала, що зараз прийшла підтримати експрезидента, "бо панує гнів, несправедливість". 

Він не схожий на інших обвинувачених, він зберігає державні таємниці, він завжди виконував свою роботу з високо піднятою головою. Ми не розуміємо, 
– додала парижанка.

Які деталі справи про корупцію Саркозі нам відомі?

  • Це перший подібний випадок у Франції, коли колишній президент отримав реальний термін ув’язнення.

  • В грудні 2024 Саркозі засудили до двох років позбавлення волі за корупцію та торгівлю впливом та рік під домашнім арештом. Апеляцію колишнього президента відхилили й вирок став остаточним.

  • Розслідування виявило, що Саркозі разом зі своїм адвокатом та колишнім помічником Генпрокурора утворили "корупційний пакт", згідно з яким він отримував конфіденційну інформацію щодо власного розслідування. За це йому обіцяли допомогу в працевлаштуванні в Монако, зокрема через зустрічі з князем.

  • 70-річного Саркозі також підозрюють у фінансуванні його передвиборчої кампанії 2005 – 2007 років лівійським режимом Каддафі та у корупції. Врешті його визнали винним у злочинній змові, пов’язаній зі спробами його помічників отримати кошти з Лівії для кампанії 2007 року.