Колишній президент Франції прибув до паризької в'язниці для початку відбування свого терміну ув'язнення. Одак з вироком Саркозі не погоджується та планує подавати апеляцію.

У вівторок, 21 жовтня, колишній президент Франції Ніколя Саркозі прибув до в'язниці для відбування 5-річного терміну ув'язнення за корупцію. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Що каже Саркозі про вирок суду?

Минулого місяця Ніколя Саркозі було засуджено за злочинну змову у схемі фінансування його виборчої кампанії у 2007 році коштами з Лівії в обмін на дипломатичні послуги.

До в'язниці цього вівторка Саркозі з'явився за руку зі своєю дружиною Карлою Бруні-Саркозі, а дорогою до в’язниці Ла-Санте на півдні Парижа його автомобіль був оточений десятками поліцейського транспорту.

На зібранні також були присутні діти та онуки ув'язненого.

Дорогою Саркозі опублікував пост, у якому зазначив, що він "невинна людина" і що він відчуває "глибокий жаль за Францію, яка принижена виявом помсти, що довела ненависть до безпрецедентного рівня".

Я хочу сказати їм своєю непохитною силою, що сьогодні вранці ув’язнили не колишнього президента Республіки, а невинну людину,

– продовжив він.

А також наголосив, що не згоден з вироком та буде продовжувати цей судовий скандал та додав, що його "не варто жаліти, бо поруч зі мною моя дружина та діти, а моїх друзів незліченна кількість".

70-річний Саркозі з обвинуваченням не згоден, тож має намір оскаржувати рішення. Це він зможе зробити лише після початку відбування терміну, а судді матимуть на розгляд справи до двох місяців.

Де буде відбувати ув'язнення колишній лідер Франції?

Колишній президент, який пішов у відставку у 2012 році перебуватиме в окремій камері, або в так званому "VIP-крилі" тюремного комплексу Ла-Санте.

Це крило зазвичай відведене для в'язнів, яких вважають небезпечними або вразливими через ризики для їхньої безпеки. Сюди можуть потрапити політики, колишні правоохоронці, члени ультраправих рухів чи пов'язані з терористичними угрупуваннями.

За інформацією ЗМІ, Саркозі, окрім сумки з теплим одягом дозволили взяти три книги, серед яких "Граф Монте-Крісто" Александра Дюма, а також 10 сімейних фотографій.

Як відреагували французи на цей інцидент?

Сотні прихильників зібрались у фешенебельному паризькому районі, де проживає колишній лідер Франції, щоб підтримати Саркозі. Вони аплодували, скандували "Ніколя, Ніколя" та співали французький гімн. А на сусідньому паркані вивісили два французькі прапори з написами: "Мужність, Ніколя, повертайся швидше" та "справжня Франція з Ніколя".

Одна з учасників акції 67-річна Мішель Періє сказала, що зараз прийшла підтримати експрезидента, "бо панує гнів, несправедливість".

Він не схожий на інших обвинувачених, він зберігає державні таємниці, він завжди виконував свою роботу з високо піднятою головою. Ми не розуміємо,

– додала парижанка.

Які деталі справи про корупцію Саркозі нам відомі?