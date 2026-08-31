Турция готовит новое зерновое соглашение: Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой

В Турции в последнее время активно обсуждаются вопросы безопасности судоходства и торговли в Черном море. Глава МИД Турции Хакан Фидан активно обсуждает этот вопрос с Россией и Украиной.

Турция заинтересована в возобновлении "зернового соглашения". Об этом сообщает Reuters.

Что известно о намерениях Турции?

В понедельник, 31 августа, глава дипломатического ведомства страны подтвердил, что ведет активный обмен информацией как с Киевом, так и с Москвой. Об этом Хакан Фидан рассказал на пресс-конференции.

Дипломат отметил, что Анкара сейчас работает над проектом нового зернового соглашения или аналогичного договора для стабилизации ситуации в Черном море. По его словам, нынешняя напряженность в регионе напрямую влияет не только на безопасность судоходства, но и на международные поставки продовольствия, ведь сельскохозяйственная продукция не может поступить на мировые рынки в необходимых объемах.

Мы подготовили план и поддерживаем связь с обеими сторонами по поводу этого плана. Если появятся необходимые условия, мы будем работать, в частности, над достижением еще одного соглашения, подобного зерновому,

– заявил Фидан.

Он также добавил, что целый ряд стран обращался к Турции с просьбой оказать влияние на кризис в Черном море и помочь его урегулировать.

Что известно о ситуации в Черном море?

Обратите внимание! Между Украиной и Россией 22 июля 2022 года было подписано "Зерновое соглашение" при посредничестве Турции и ООН. Однако почти через год, 17 июля 2023 года, именно Кремль нарушил договоренности и вышел из соглашения, создав опасную ситуацию в акватории.

Отметим, что обострение ситуации в регионе существенно повлияло на экспортные возможности Киева и Москвы. Из-за боевых действий и атак на портовую инфраструктуру совокупный экспорт пшеницы стремительно сократился, создавая угрозы для мирового рынка.

В Турции искали варианты, которые позволили бы сохранить торговлю и снизить риски для судов. Местные СМИ писали, что морская безопасность в регионе требует не ситуативных решений, а продуманной системы защиты.